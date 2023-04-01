А я вовсе не колдунья: таролог из Башкирии рассказала, с какими вопросами к ней идут

Разумеется, период неопределенности в жизни Елены просто так не закончился, а каждый раз платить за часовую консультацию было дорого. Как женщина с богатым жизненным опытом, интуицией и долей азарта, Елена купила самую простую и понятную колоду карт Таро и начала гадать сама себе, трактуя значения в интернете. Потом книги, курсы, бесконечные длинные расклады коллег на ютубе и вживую, понимание самой системы. Расклады подругам, родственникам, включая пожилых родителей советской закалки, а потом неожиданно собственному мужу и даже коллегам с обычной работы. А еще женщина смеется и говорит, что близким подругам она в какой-то момент сказала, чтобы те купили себе по колоде, и стала учить их, в том числе и с «корыстной целью», чтобы получать расклады уже от них.