А я вовсе не колдунья: таролог из Башкирии рассказала, с какими вопросами к ней идут

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Если в переломные для России годы — конец 80-х и в 90-е — страной завладел так называемый феномен Кашпировского-Чумака, а взрослые образованные люди бросились заряжать воду перед экраном телевизора, то сегодня схожие процессы происходят перед экранами телефонов и компьютеров. Неопределенность в жизни, отсутствие осязаемой перспективы и острая нужда в поддержке прокладывает прямую дорогу к помогающим практикам. И сейчас выбор специалистов куда богаче, чем в лихие 90-е.
Тогда с населением как лично, так и по телевидению работали экстрасенсы, маги, энерготерапевты и ведуны разных школ, в том числе и потомственные. Многие сейчас вспомнят подобную рекламу в газетах и улыбнутся. Сегодня у «нуждающихся» глаза разбегаются, в любой популярной сети «витрина» предлагает специалистов всех мастей — коучи, энергопрактики, тета-хилеры, шаманы, астрологи, нумерологи, специалисты нейрографики и, разумеется, тарологи.
Популярность разного рода эзотерики подтверждается не только количеством профильных специалистов в соцсетях, но и исследованиями как самих маркетплейсов, так и аналитиков рынка, в том числе и информационных услуг. Так, трафик на онлайн-площадках, предлагающих обучение мистическим техникам, в январе-марте 2023 года вырос в 24 раза год к году. Только вдумайтесь, не на 24%, а в 24 раза (!). Такому росту позавидует любая другая сфера, даже IT-сферв не фиксирует такой рост желающих к ней приобщиться.
На Wildberries продажи карт Таро за тот же период выросли на 105%. На Ozon продажи из категории гаданий и эзотерики увеличились на 81%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику компаний, уточняя и то, что связан столь дикий всплеск интереса с высоким уровнем стресса и желанием хоть как-то снизить уровень неопределенности и «турбулентности». Сомнений не остается, если ввести в поиске на ютубе запрос «Таро» и посмотреть, сколько просмотров набирают видео популярных интернет-гадалок. И многие из них не продают никаких раскладов и личных услуг, а действительно хотят развеять туман над будущим или хотя бы разобраться в себе.
Хотя в некотором смысле «рыба» все же востребованнее «удочки» — самым продаваемым предметом из эзотерической сферы на популярном маркетплейсе стали ритуальные свечи - скрученные из вощины трубочки или отлитые в силиконовых формах свечи, «заряженные» под тот или иной запрос. Согласитесь, звучит заманчиво. Зачем решать проблему, если ее можно просто символически сжечь. Ассортимент впечатляет: есть свечи на избавление от долгов, на сексуальность и зачатие, на восстановление отношений или на укрепление здоровья. И тут нельзя не напомнить один из основных законов рынка — спрос рождает предложение. Корреспондент Mkset поговорил с одной из специалисток, трактующих картинки на картоне.
Елена выглядит обычной женщиной средних лет. Черной кошки с ней нет, ворона на плече тоже. Одета она обычно. Разговаривает тоже. Говорит, что она не гадалка и тем более не колдунья. Пытается объяснить, что и термин «таролог» тут не совсем верный, но осекается на слове «мантика», машет рукой и приглашает продолжить беседу за кофе.
— К тому, что вы видите на нашем эзотерическом, скажем так, рынке, общество на самом деле подготовлено. Соцсети бесконечно мелькали красивыми картинками, показывая или навязывая то, какой должна быть жизнь. Думаю, что мало кто из жителей Уфы, я имею в виду также и любой мегаполис, к 35 годам ничего не слышал про тренинги личностного роста, марафоны желаний, женские круги или трансформационные игры. Естественно, успешного успеха без магии не добиться, — смеется Елена.
Женщина рассказывает, что в таро пришла далеко не сразу, у нее есть обычная профессия и не менее обычная работа. Но таро в ее жизни, как она сама говорит, «намертво». Карты в руках постоянно — и по бытовым вопросам, и по серьезным темам, касающимся «жизненной важности». И клиенты идут, несмотря на то, что блог Елена не ведет, с порога предупреждает, что никакой магии конкретно у нее нет, а Таро — это просто гениальная система мироустройства на 78 кусочках картона. И да, со слов Елены, овладеть ей может каждый, причем бесплатно и самостоятельно.
— Знаете, я сейчас могу несколько часов восхищаться гениальностью самой системы, глубочайшим символизмом арканов, вещать про архетипы и делать отсылки к библейским или же мифологическим сюжетам. Но я думаю те, кого интересует Таро как система и эгрегор, будут читать не эту статью, а другие материалы, так что лучше я расскажу о том, как меня сюда занесло и почему я осталась, — начинает Елена.
К Таро наша собеседница, по ее же словам, пришла в крайне неопределенный и сложный период своей жизни. Она решилась пойти на расклад к специалисту, который выкладывал в соцсетях короткие бесплатные расклады с несколькими вариантами ответа — говорит, что у нее всегда совпадало, и, несмотря на весьма солидную стоимость часовой консультации, она решилась обратиться.
— И я не пожалела. Общение с этим специалистом меня здорово поддержало в тяжелой ситуации, и еще мне очень повезло попасть к действительно хорошему специалисту, а не «бизнесмену». В моем состоянии меня можно было «доить и доить», но он, наоборот, сказал никуда не ходить и еще кое-какие важные слова, — делится Елена.
Разумеется, период неопределенности в жизни Елены просто так не закончился, а каждый раз платить за часовую консультацию было дорого. Как женщина с богатым жизненным опытом, интуицией и долей азарта, Елена купила самую простую и понятную колоду карт Таро и начала гадать сама себе, трактуя значения в интернете. Потом книги, курсы, бесконечные длинные расклады коллег на ютубе и вживую, понимание самой системы. Расклады подругам, родственникам, включая пожилых родителей советской закалки, а потом неожиданно собственному мужу и даже коллегам с обычной работы. А еще женщина смеется и говорит, что близким подругам она в какой-то момент сказала, чтобы те купили себе по колоде, и стала учить их, в том числе и с «корыстной целью», чтобы получать расклады уже от них.
— Кстати о стоимости. Сейчас на нашем «рынке» расклад можно получить и бесплатно, за отзыв и по цене чашки кофе, коллеги набираются опыта, а кто-то боится поднимать цену. Я хоть чудес не обещаю, цену ставлю солидную. Я трачу энергию, слушаю клиента как психолог, мои книги, курсы и кипа колод на все случаи жизни стоили денег, но самое главное, на мой взгляд, в том, что человек не может взять пользу из того, что получил бесплатно, он просто подсознательно обесценивает полученную информацию. А возможно, так работает все в мире, неспроста же придумали поговорку о том, где водится бесплатный сыр, — считает наша собеседница.
Елена уверена, что любой, даже посредственный психолог с помощью Таро может буквально озолотиться. Но объясняет это тем, что идут люди не за помощью в психоаналитическую практику, чтобы разобраться в себе и взглянуть на ситуацию со стороны, а приходят либо с желанием услышать подтверждение своим ощущениям, либо же за «волшебной таблеткой».
— Ко мне приходит девушка и говорит. «Мне кажется, муж мне изменяет, посмотрите, пожалуйста». Карты не обманешь, они считывают энергетику кверента [человек, который обратился к гадателю — прим.ред.]. И, скорее всего, именно это они и покажут. Начинаешь копать вместе с клиенткой, она и не хочет уходить, начинаются вопросы в духе «Если я разведусь, я встречу свою судьбу?». В такие моменты хочется биться головой об стену. Понимаешь, что к тебе как к гадалке-аферистке идут за успокоением и страховкой «на всякий пожарный случай», но это вообще не так работает, — сетует Елена, — Как-то неприятно играть в частного детектива, выяснять, кто прав, а кто виноват, случившееся уже произошло, и хочется помогать в имеющейся ситуации, идти дальше, а не ковыряться в грязном белье.
Женщина не отрицает, что, возможно, существуют сильные специалисты, обладающие даром предсказания. Она уверена, что карты Таро тоже прекрасно видят будущее, но ограниченный период времени, и лишь то, которое детерминировано, то есть предопределено нынешней линией поведения человека.
Елена приводит условный пример — вам предрекают встречу мужчины вашей мечты сегодня вечером, но вы попросту никуда не выходите из дома и крепко засыпаете. Судьбы не случится, если не пошевелиться ей навстречу. По мнению женщины, если человеку предсказывают безоговорочную судьбу, то перед ним либо уникальный специалист со сверхспособностями, что редкое явление, либо ловкий аферист.
— У Таро есть «ментальный конденсат», душа Таро, существующая сама по себе, но поддерживаемая каждым, кто к этой удивительной системе обращается. И она весьма своенравная — карты могут начать шутить, когда, к примеру, гадая сама себе, не удовлетворяешься ответами и тянешь карты до «нужного» результата. Так что тем, кто в этот дивный мир хочет окунуться, стоит четко уяснить, что Таро — это суперкрутой инструмент для самоанализа, самопомощи, анализа уже имеющейся ситуации, выхода из нее и, конечно же, для предсказаний, но только на ближайшее будущее, — предупреждает Елена.
По словам Елены, всегда найдутся те, для кого клиент и «лох» — это один и тот же персонаж. Тонкий психолог может и подсадить на свои расклады, за которыми обратившийся человек будет возвращаться вновь и вновь и исправно платить.
— Кто-то из «коллег по цеху» в дополнение к раскладам предлагает ритуалы, свечи и прочие манипуляции. Смотря на кого «нарветесь». В этом я не специалист, но надо полагать, что сжечь ритуальную свечу, заряженную на восстановление отношений или укрепление здоровья, куда легче, чем над этими отношениями работать или это самое здоровье беречь, — считает Елена.
По словам женщины, в идеале после расклада обратившийся человек должен успокоиться и воодушевиться. Признается Елена и в том, что даже самые негативные прогнозы карт смягчает насколько может. И ничего плохого в этом не видит — потому что что-то хорошее, по ее мнению, можно найти даже в самом плохом.
Елена признается, что приходят к тарологам далеко не только с вопросами в духе «любит ли меня Вася». «Смотрят» на Таро бизнес, перспективу взаимодействия с определенным человеком, нужно ли нанимать того или иного сотрудника, а также устраиваться или же нет на работу в ту или иную компанию. Хотя даже в «рабочих» запросах, по словам Елены, не обходится без курьезов — люди хотят узнать у карт, в какой сфере их ждет много легких денег или каково их предназначение. То есть как и с любовной сферой — идут за «волшебной таблеткой».
— Таро очень интересно разговаривает с клиентом. Если речь идет о более приземленных вещах, о деньгах, работе или вообще о здоровье, у человека не так сильно включены эмоции. Он реагирует холодной головой и начинает анализировать вместе с тобой, раскручивая то, что «говорят карты», размышляя и находя нужные ответы внутри себя. Собственно, там они и находятся все время, Таро же просто помогает вытащить их с помощью эмпатии и той самой системы мироустройства, заложенной в 78 арканах, — объясняет Елена.
Говорит Елена и о клиентах-мужчинах. С ее слов, приходят они нередко, много слушают, задают уточняющие вопросы, анализируют и даже записывают. Очень успокаиваются, когда объясняешь им, что это не магия и не колдовство. На примере анализа текущей ситуации, попавшей в точку, расслабляются, доверяют и берут от расклада максимум.
— Даже мой муж у меня порой делает расклады. Один раз помощь понадобилась его другу. Сделала ему расклад, так тот потом спрашивал у мужа, не страшно ли ему с такой ведьмой. А ему не страшно, потому что это не ведьмовство, а система, — смеется Елена.
Кстати о доверии — Елена рассказывает о том, что нередко именно девушки-клиентки любят «проверять», давая неверные вводные данные. Хуже этим они, по словам нашей собеседницы, делают только себе.
— Это как прийти к доктору и обмануть его, что болит у вас не живот, а спина. Если не угадает — так себе доктор. Я не Ванга и не продаю чудеса: мы вместе работаем, и начинать взаимодействие с обмана по меньшей мере странно, — сетует Елена.
Елена подметила, что сегодня к ней приходят с вопросами о ситуации в мире и в экономике, причем, с ее слов, приходят довольно часто. Однако, по словам таролога, ответов на вопросы, которые не касаются самого человека и его ближайшего круга, от карт будут получены весьма своеобразно.
— Конечно, в периоды неопределенности очень много вопросов в духе «а что дальше?», «когда это кончится?» и прочих. Дело в том, что Таро вытаскивает ответы для человека из самого же человека. А что будет «хорошо» для одного, другому может совсем не понравиться. Так что вопросы картам можно задавать только личного характера, то есть, условно говоря, субъективные, через призму самого себя — разъясняет Елена.
По рассказам Елены, после начала частичной мобилизации у нее был поток клиентов, которые переживали за своих мужей. Тут-то женщина и почувствовала, что ей страшно смотреть в будущее. Тем более, по ее словам, у нее уже несколько раз был опыт «предсказания» смерти — и приятного в этом оказалось мало.
— Наверное, в этот момент у меня произошел какой-то перелом внутри. Одно дело вопросы про любит/не любит, про деньги и даже про здоровье. А тут жизнь, и рядом с ней смерть. Те, у кого хорошо получается работать с Таро, — это эмпаты, чувствующие и переживающие люди, в общем, я надломилась и несколько перегорела. Себе гадаю, близким тоже, постоянным клиентам тоже, но уже со скрипом, новых вообще не беру. Но от этого никто не расстроится — рынок братьями-тарологами перенасыщен, главное найти «своего», — заключила Елена и улыбнулась.