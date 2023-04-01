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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

2 апреля в Уфе утром и вечером будут перекрывать улицы вдоль Советской площади

1 апреля 2023, 13:39
Фото: 1MI
Дважды более чем на 5 часов будут перекрывать улицы Пушкина и Советскую, на площади будут встречать прибывших в отпуск из СВО.

Мэрия Уфы предупреждает уфимцев о перекрытиях улиц в центре города. Закрывать будут две улицы, Пушкина и Советскую — на Советскую площадь к памятнику генералу Минигали Шаймуратову прибудут военнослужащие, которые вернулись в отпуск из зоны СВО.

В течении дня перекрывать улицу Пушкина от Цюрупы до Ленина и улицу Советскую от Пушкина до Заки Валиди перекрывать будут дважды. С 2 часов ночи 2 апреля до 7:30 утра и с 17 часов и до полуночи.

В начале недели, 27 марта на оперативном совещании в правительстве Башкирии, Радий Хабиров поднял вопрос и дал конкретные поручения по возвращению мобилизованных в отпуска. Тогда сообщалось, что несколько сотен призванных осенью в рамках частичной мобилизации уже в начале апреля вернутся в Башкирию.

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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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