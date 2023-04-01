2 апреля в Уфе утром и вечером будут перекрывать улицы вдоль Советской площади

В течении дня перекрывать улицу Пушкина от Цюрупы до Ленина и улицу Советскую от Пушкина до Заки Валиди перекрывать будут дважды. С 2 часов ночи 2 апреля до 7:30 утра и с 17 часов и до полуночи.