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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Жители Уфы 31 смогут понаблюдать за редким астрономическим явлением

31 марта 2023, 11:12
Фото: 1MI
О том, как лучше всего рассмотреть на ночном небе соединение Урана и Венеры, рассказали в Уфимском планетарии

Сегодня в вечернее время уфимцы и гости башкирской столицы смогут понаблюдать за соединением Венеры и Урана. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает Уфимский планетарий.

Сообщается, что планеты можно будет увидеть с почти сразу после наступления темноты. За процессом соединения можно будет понаблюдать в течение порядка трех часов — планеты зайдут за горизонт около 23:30.

При в планетарии отмечают, что невооруженным глазом увидеть Уран не выйдет — для наблюдения за астрономическим явлением рекомендуют воспользоваться биноклем либо телескопом.

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#Азамат Нухов#Город
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