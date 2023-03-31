Жители Уфы 31 смогут понаблюдать за редким астрономическим явлением

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Сегодня в вечернее время уфимцы и гости башкирской столицы смогут понаблюдать за соединением Венеры и Урана. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает Уфимский планетарий.
Сообщается, что планеты можно будет увидеть с почти сразу после наступления темноты. За процессом соединения можно будет понаблюдать в течение порядка трех часов — планеты зайдут за горизонт около 23:30.
При в планетарии отмечают, что невооруженным глазом увидеть Уран не выйдет — для наблюдения за астрономическим явлением рекомендуют воспользоваться биноклем либо телескопом.