Жители деревни в Башкирии создают общероссийский центр притяжения туристов

Проект обсуждает вся деревня, поддерживает администрация и местный имам, который благословил доброе и полезное дело. Инициатива селян не осталась незамеченной и за пределами Башкирии. Место будущего комплекса посетил представитель Экологической палаты России. Руководитель агентства «Социальные коммуникации», политолог Илья Паймушкин считает, что проект жителей Гумбино - яркий пример народной инициативы, в малых поселениях России, которую необходимо развивать и поддерживать: «Очень важно, когда люди сами предпринимают активные действия по развитию своей деревни, действуют в согласии с органами местного самоуправления и районной администрации и вовлекают внешних партнеров».