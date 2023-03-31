Жители деревни в Башкирии создают общероссийский центр притяжения туристов

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Инициативная группа жителей деревни Гумбино Аскинского района республики Башкортостан решила самостоятельно благоустроить территорию вблизи живописного Бирюзового родника – местной природной достопримечательности, которая также носит название «Родник без дна» («Төпһөҙ шишмә»). В планах народных энтузиастов построить настоящий центр притяжения туристов с подиумом, беседкой и площадкой для размещения арт-объектов.
Лидер инициативной группы Расима Рахимьянова считает, что проект поможет не только привлечь туристов, но также удержать молодежь на малой родине.
«Нам важно, чтобы было не только красиво, но и интересно. Мы создаем условия для проведения мероприятий, творческих вечеров, обучения, занятий спортом, тренингов, концертов. Это объединит людей, даст нашим молодым возможность почувствовать себя в центре увлекательных событий. Хорошее дело начал Ильвир Нурдавлятов, наш земляк, за что ему большое спасибо, теперь важно это дело продолжить» - поделилась Расима.
Проект обсуждает вся деревня, поддерживает администрация и местный имам, который благословил доброе и полезное дело. Инициатива селян не осталась незамеченной и за пределами Башкирии. Место будущего комплекса посетил представитель Экологической палаты России. Руководитель агентства «Социальные коммуникации», политолог Илья Паймушкин считает, что проект жителей Гумбино - яркий пример народной инициативы, в малых поселениях России, которую необходимо развивать и поддерживать: «Очень важно, когда люди сами предпринимают активные действия по развитию своей деревни, действуют в согласии с органами местного самоуправления и районной администрации и вовлекают внешних партнеров».