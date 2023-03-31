Жителей Стерлитамака предупредили о серьезной опасности на городских улицах

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Во второй столице Башкирии Стерлитамаке по соцсетям распространяются сообщения о том, что по улицам города ходит потенциально опасный мужчина, вооруженный ножом и воспользовавшийся им. Жена пострадавшего мужчины предупреждает жителей окрестных улиц о том, что вооруженный злоумышленник может напасти и на них.
— Внимание! Всем жильцам города Стерлитамак. Улицы Вокзальная, Братская. Район нефтебаза! Ходит мужчина с ножом! У меня муж, пошёл в продуктовый магазин — Монетка. Когда возвращался домой на него напал мужчина с ножом, есть ранения! — предупреждает женщина жителей близлежащих улиц, — сообщила горожанка, указав, что заявлению в полицию уже написано.
В пресс-службе МВД подтвердили, что сообщение о инциденте зарегистрировано, а также сообщили, что сейчас правоохранители в городе проводят мероприятия по задержанию злоумышленника.
Напомним, только в марте в Уфе произошло три крайне резонансный преступления, где фигурировали ножи. Два из них — убийства. Женщина зашла в магазин алкогольных напитков в уфимской Нижегородке и ударила ножом 19-летнюю девушку-продавца, к сожалению девушка скончалась в больнице от полученного ранения. Второе громкое убийство произошло на минувших выходных, там в ходе застолья мужчина из-за просьб быть потише при ребенке ударил ножом в руку женщину, а затем убил отца ребенка. При задержании он оказывал сопротивление и полиции пришлось открыть огонь, подозреваемый поедет в СИЗО из больницы.
Третий случай, к великому счастью, не закончился трагедией. Двое мальчиков 12 лет после уроков пошли в гости к одному из них. Там при странных обстоятельствах один из них получил ранения ножом. Вторая сторона рассказывала весьма неожиданную версию произошедшего.