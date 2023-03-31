Жителей Стерлитамака предупредили о серьезной опасности на городских улицах

Напомним, только в марте в Уфе произошло три крайне резонансный преступления, где фигурировали ножи. Два из них — убийства. Женщина зашла в магазин алкогольных напитков в уфимской Нижегородке и ударила ножом 19-летнюю девушку-продавца, к сожалению девушка скончалась в больнице от полученного ранения. Второе громкое убийство произошло на минувших выходных, там в ходе застолья мужчина из-за просьб быть потише при ребенке ударил ножом в руку женщину, а затем убил отца ребенка. При задержании он оказывал сопротивление и полиции пришлось открыть огонь, подозреваемый поедет в СИЗО из больницы.