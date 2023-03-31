Жителей Башкирии освободят от сбора документов для получения льгот по капремонту

— На сегодня проведена огромная работа по переводу государственных услуг в онлайн-формат, сформированы и постоянно пополняются всевозможные базы данных. Министерства и ведомства имеют доступ к персональной информации. Но, к сожалению, порой люди предпочитают работать по старинке и вместо самостоятельного запроса электронных документов требуют от граждан бумаги. Теперь этот момент урегулирован на законодательном уровне, — прокомментировал председатель Госсобрания республики.