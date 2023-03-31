Жителей Башкирии освободят от сбора документов для получения льгот по капремонту

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Депутаты Курултая в окончательном чтении приняли закон, отменяющий сбор документов для получения льгот по капремонту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.
Сообщается, что с принятием нового закона жители республики больше не будут обязаны собирать документы для получения компенсации расходов по уплате взносов на капитальный ремонт. Ведомства и подведомственные организации будут запрашивать всю необходимую информацию самостоятельно. Как отметил спикер Курултая Константин Толкачев, они лишаться права требовать от граждан такую информацию.
— На сегодня проведена огромная работа по переводу государственных услуг в онлайн-формат, сформированы и постоянно пополняются всевозможные базы данных. Министерства и ведомства имеют доступ к персональной информации. Но, к сожалению, порой люди предпочитают работать по старинке и вместо самостоятельного запроса электронных документов требуют от граждан бумаги. Теперь этот момент урегулирован на законодательном уровне, — прокомментировал председатель Госсобрания республики.
В настоящий момент закон направлен на подпись главе республики Радию Хабирову. Вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.