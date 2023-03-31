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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Жителей Башкирии освободят от сбора документов для получения льгот по капремонту

31 марта 2023, 07:29
Фото: 1MI
Новый закон приняли депутаты Курултая

Депутаты Курултая в окончательном чтении приняли закон, отменяющий сбор документов для получения льгот по капремонту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.

Сообщается, что с принятием нового закона жители республики больше не будут обязаны собирать документы для получения компенсации расходов по уплате взносов на капитальный ремонт. Ведомства и подведомственные организации будут запрашивать всю необходимую информацию самостоятельно. Как отметил спикер Курултая Константин Толкачев, они лишаться права требовать от граждан такую информацию.

— На сегодня проведена огромная работа по переводу государственных услуг в онлайн-формат, сформированы и постоянно пополняются всевозможные базы данных. Министерства и ведомства имеют доступ к персональной информации. Но, к сожалению, порой люди предпочитают работать по старинке и вместо самостоятельного запроса электронных документов требуют от граждан бумаги. Теперь этот момент урегулирован на законодательном уровне, — прокомментировал председатель Госсобрания республики.

В настоящий момент закон направлен на подпись главе республики Радию Хабирову. Вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

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