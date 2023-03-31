"Яндекс Такси" запускает свой ютуб-сериал "Антология технологий"

Авторы сериала разъясняют, что такси – это система, в которой взаимодействуют водитель и тот, кого он везёт. К сожалению, не всегда водители адекватно оценивают влияние пассажиров на сервис, а те в свою очередь не думают о заботах тех, кто ведёт машину. Поэтому сериал «Антология технологий» – это ещё и разговор о том, как выстроить устраивающий всех баланс – по стоимости, комфорту, безопасности.