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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

"Яндекс Такси" запускает свой ютуб-сериал "Антология технологий"

31 марта 2023, 06:05
Фото: скрин из сериала «Антология технологий»
Мини-сериал "Антология технологий" (16+) расскажет уфимцам об алгоритмах "Яндекс Такси", которые влияют на цены на такси, ML-моделях и использовании нейросетей, а также о специалистах, которые создают и улучшают сервис.

Часто можно услышать обсуждения, как на самом деле формируется цена на поездку в такси. Некоторые даже предполагают, что стоимость зависит от популярности направления. Несмотря на все эти догадки, точный механизм формирования цены остается загадкой для многих жителей города.

Авторы сериала разъясняют, что такси – это система, в которой взаимодействуют водитель и тот, кого он везёт. К сожалению, не всегда водители адекватно оценивают влияние пассажиров на сервис, а те в свою очередь не думают о заботах тех, кто ведёт машину. Поэтому сериал «Антология технологий» – это ещё и разговор о том, как выстроить устраивающий всех баланс – по стоимости, комфорту, безопасности.

Каждому из этих вопросов будет посвящена своя серия. Вообще же задача авторов показать то, что обычно скрыто от глаз, раскрыть сервис изнутри и ответить на наиболее актуальные вопросы, в том числе острые.

Первая серия поведает о том, как формируется стоимость поездки, а также о том, почему она меняется — среди уфимцев на эту тему ходит много слухов. Зрителя проведут по всем составляющим, которые действительно влияют на итоговый чек: от тарифов и повышенного спроса до скидок, бонусов и технологий назначения. Во второй серии расскажут о безопасности. 

Первые 2 серии озвучили актрисы Ирина Горбачева и Варвара Шмыкова. Их голоса помогают лучше воспринимать сложные темы, которые авторы сериала стараются подать максимально просто.

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