Кроме региональной выплаты, многодетные семьи в Уфе могут оформить материнский капитал за счет федеральных средств. Размер государственной субсидии каждый год индексируется. С февраля 2023 года семья в Уфе может получить на первенца 587 тыс. рублей, а на второго малыша выплачивается 775,6 тыс. рублей. При этом напомним, что в случае если семья уже получила выплату на первого ребенка, то на второго полагается только доплата (разница в выплатах), которая составит в этом году порядка 189 тысяч рублей.