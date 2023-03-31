Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Каждая семья в России получает при рождении ребенка материальную помощь от государства. Она представляет собой целевую единовременную субсидию, которая носит название «федеральный материнский капитал».
Большинство регионов России в дополнение к федеральному маткапиталу выплачивает семьям региональный материнский капитал. Эта мера поддержка действует не во всех регионах — в Башкирии программы регионального материнского капитала нет.
Однако правительство Республики Башкортостан разработало ряд мер соцподдержки семей с детьми из средств регионального бюджета. В основном они касаются многодетных семей с небольшим доходом.
Региональную выплату в Уфе в 2023 году выплачивают только многодетным семьям, где появился восьмой ребенок и последующие дети. Заявление на предоставление субсидии может подать любой из многодетных родителей.
Вместе с тем деньги по программе федерального материнского капитала может получить каждая семья в Уфе. Средства выплачиваются при рождении первого или второго ребенка в семье. Но можно получить матпомощь и на третьего и последующих детей, если семья ранее не воспользовалась средствами маткапитала.
Причем обратиться за начислением выплаты может не только мать малыша. Федеральный материнский капитал при определенных обстоятельствах может оформить и отец, если, например, мать лишили родительских прав или она умерла
Региональная помощь при рождении восьмого и последующих детей выплачивается в Уфе единовременно. В 2023 году ее размер составил — 622,8 тыс. рублей.
Кроме региональной выплаты, многодетные семьи в Уфе могут оформить материнский капитал за счет федеральных средств. Размер государственной субсидии каждый год индексируется. С февраля 2023 года семья в Уфе может получить на первенца 587 тыс. рублей, а на второго малыша выплачивается 775,6 тыс. рублей. При этом напомним, что в случае если семья уже получила выплату на первого ребенка, то на второго полагается только доплата (разница в выплатах), которая составит в этом году порядка 189 тысяч рублей.
Заявление на предоставление мер соцподдержки в Уфе можно направить через портал «Госуслуги», через территориальные офисы МФЦ и лично при посещении филиала ГКУ Республиканский центр соцподдержки населения.
Кроме того, свой вопрос о предоставлении региональной помощи можно задать специалистам соцподдержки по телефонам: 8 (3472) 23-52-26 или 8-800-100-00-01. Обращения можно направить на официальный сайт и в социальные сети Республиканского центра соцподдержки или на почту: [email protected]
Региональные выплаты на ребенка и федеральный материнский капитал в Башкирии можно оформить на портале «Госуслуги». Для направления заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись.
На сайте нужно будет заполнить электронный вариант заявления и вписать данные малыша и заявителя. В течение трех дней в личный кабинет должно прийти уведомление о поступлении документов на оформление региональной выплаты. Рассмотрение заявления осуществляется Республиканским центром соцподдержки населения в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки.
В территориальных офисах МФЦ города Уфы предоставляют услугу по оформлению региональных выплат на детей и федерального материнского капитала.
Для получения услуги по региональной единовременной выплате нужно будет записаться на определенную дату в офис МФЦ и прийти туда лично с необходимыми документами. Заявителю, то есть одному из родителей, нужно будет с собой взять оригиналы документов, удостоверяющих его личность и подтверждающих проживание на территории Башкирии, а также свидетельства о рождении всех детей в семье.
В отличие от средств федерального материнского капитала, которые не выдаются наличными, единовременное региональное пособие в Уфе перечисляется на счет заявителя.
Деньги придут на счет уже на следующий месяц после регистрации заявления о начислении материальной помощи, не позднее 26-го числа.
Региональная материальная помощь многодетным в Уфе не является целевой. То есть деньги, которые придут на счет одного из родителей, семья может потратить на свое усмотрение.
При оформлении федерального материнского капитала семьи из Уфы не получают деньги на руки. Они могут расходоваться по определенным направлениям:
В минувшие годы большинство семей из Башкирии воспользовались средствами из федерального материнского капитала на строительство жилья и реконструкцию дома. На втором месте по целевому расходованию средств у башкирских семей — оформление ежемесячных выплат из суммы материнского капитала.
Для того чтобы потратить средства на одно или несколько выбранных направлений материнского капитала, нужно будет подать отдельные заявления в МФЦ или на сайте «Госуслуги».
При появлении новорожденного в семье в Уфе выплачивается единоразовое пособие. Его выплачивают как при рождении первенца, так и при появлении в семье второго, третьего и других детей. Размер пособия в 2023 году был проиндексирован и составил 26 345 рублей.
Каждому новорожденному в Уфе при выписке из роддома полагается подарочный набор, в который входят вещи, необходимые в первое время после рождения ребенка: одеяло, уголок, ползунки, сумка, комбинезон, кофточка, шапочка.
Многодетные семьи в Уфе могут получить:
Семьям, где родился третий и последующий малыш, в Уфе предоставляется выплата на погашение ипотеки. Это единоразовая помощь в размере до 450 тыс. рублей.