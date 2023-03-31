Власти будут дорабатывать проект по реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Однако тема реконструкции памятника для уфимцев - чувствительная. Так, в октябре 2021 года башкирские активисты и общественники собрались на митинг у подножья памятника. Завершилась акция скандалом. Уже в ноябре 2022 года беспокойства начались вновь - рядом с "Салаватом Юлаевым" заметили строительный кран. Тогда уфимцы опасались, что «памятник начинают демонтировать», и его «уже не вернут на прежнее место». Позже выяснилось, что на месте проводились только изыскательные работы.