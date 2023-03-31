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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:39

Власти будут дорабатывать проект по реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе

31 марта 2023, 08:37
Фото: 1MI
На данный момент ведутся расчеты затрат на демонтаж и перемещение памятника, сообщает вице-премьер Алан Марзаев.

Власти Башкирии приняли решение доработать проект по реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Как отметил вице-премьер Алан Марзаев, доработка будет проводиться в специализированном цеху. 

На данный момент проектировщики рассчитывают затраты на демонтаж и перемещение памятника, а следом пройдет экспертиза.

Напомним, что реконструкцию памятника власти приурочили к 450-летнему юбилею Уфы. Осенью прошлого года Радий Хабиров заявлял, что данные работы совершенно точно нужно провести. К слову, мэрия Уфы уже получала штраф в 200 тысяч рублей за ненадлежащий уход за объектом культурного наследия страны. 

Однако тема реконструкции памятника для уфимцев - чувствительная. Так, в октябре 2021 года башкирские активисты и общественники собрались на митинг у подножья памятника. Завершилась акция скандалом. Уже в ноябре 2022 года беспокойства начались вновь - рядом с "Салаватом Юлаевым" заметили строительный кран. Тогда уфимцы опасались, что «памятник начинают демонтировать», и его «уже не вернут на прежнее место». Позже выяснилось, что на месте проводились только изыскательные работы. 

«Его снесут и не вернут?»: уфимцы заметили кран у подножия памятника Салавату Юлаеву
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Мэр Уфы объяснил нахождение крана у памятника Салавату Юлаеву
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#Элина Сайфранова#Памятник
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