mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

В России с первого апреля начнется весенний призыв

31 марта 2023, 03:27
Фото: 1MI
Соответствующий указ за подписью президента Владимир Путина был опубликован ранее

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что призыв на срочную службу в России в этом году стартует с 1 апреля и продлится до 15 июля. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» планируется призвать 147 тысяч человек.

Помимо этого в документе говорится об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.

Mkset обратился в пресс-службу регионального военного комиссариата, чтобы узнать, сколько молодых людей планируется призвать на воинскую службу в этом году. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Читайте также:
Как пройдет весенний призыв в армию в УфеВоенный комиссар Башкирии назвал различия между призывниками из сел и городовВ Башкирии завершилась частичная мобилизация и начался осенний призыв срочников
#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
В Башкирии объявили, каким мужчинам в ближайшее время придут повестки
Вчера, 15:56
Пакеты на обуви и страх захлебнуться: как элитный поселок под Уфой утонул в грязи
Вчера, 12:56
Мэрия Уфы «выселяет» кафе обещавшей накормить всю республику сети «Папа-гриль»
Вчера, 14:10
Уфимцы оценили инициативу о работе до обеда по пятницам
Сегодня, 04:48
Медики из Уфы назвали 6 самых заразных предметов в быту
Вчера, 13:32