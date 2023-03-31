В России с первого апреля начнется весенний призыв

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что призыв на срочную службу в России в этом году стартует с 1 апреля и продлится до 15 июля. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» планируется призвать 147 тысяч человек.
Помимо этого в документе говорится об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.
Mkset обратился в пресс-службу регионального военного комиссариата, чтобы узнать, сколько молодых людей планируется призвать на воинскую службу в этом году. Мы опубликуем ответ сразу после получения.