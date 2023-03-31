Пилот летевшего из Уфы самолета сделал заявление и увел судно на второй круг

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В аэропорту Санкт-Петербурга в зоне приземления был обнаружен неопознанный предмет. Как уточняет телеграм-канал Aviaincident, о предмете сообщил экипаж авиарейса Москва — Санкт-Петербург в 23:03 ч. по московскому времени.
В связи с чем, летевший из Уфы борт был направлен на второй круг с удаления 8 километров. В это время полоса была осмотрена аэродромной службой и посторонних предметов обнаружено не было.
Известно, что авиарейс Уфа — Санкт-Петербург выполняла авиакомпания «Россия» на судне А-319.