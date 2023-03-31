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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Пилот летевшего из Уфы самолета сделал заявление и увел судно на второй круг

31 марта 2023, 08:09
Фото: 1MI

Пилот летевшего из Уфы самолета заявил о неопознанном предмете перед посадкой

Инцидент произошел ночью 30 марта, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В аэропорту Санкт-Петербурга в зоне приземления был обнаружен неопознанный предмет. Как уточняет телеграм-канал Aviaincident, о предмете сообщил экипаж авиарейса Москва — Санкт-Петербург в 23:03 ч. по московскому времени.

В связи с чем, летевший из Уфы борт был направлен на второй круг с удаления 8 километров. В это время полоса была осмотрена аэродромной службой и посторонних предметов обнаружено не было.

Известно, что авиарейс Уфа — Санкт-Петербург выполняла авиакомпания «Россия» на судне А-319.

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#Элина Сайфранова
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