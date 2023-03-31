В Башкирии контрольной закупкой закрыли два казино, организованные 50-летним мужчиной

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Стало известно о том, что сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции выявили сразу два подпольных игровых клуба, где в обстановке строгой секретности проводились азартные игры на специализированном оборудовании. Несмотря на то, что в оба клуба по улице Уфимской и на бульваре Салавата Юлаева, пускали только своих людей, которых охрана знала как постоянных клиентов, правоохранителям удалось проникнуть в оба клуба «без боя» и провести контрольную закупку. Произошло это еще в январе нынешнего года, сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии.
Следствие полагает, что более года, с ноября 2021 года по январь 2023 в два нежилых помещения завезли компьютеры со специальным ПО для азартных игр, компьютеров правоохранители насчитали 30 единиц. Обслуживали игроков нанятые администраторы и охранники. Однако уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр» на данный момент возбуждено только в отношении 50-летнего организатора незаконных азартных игр, однако сейчас все еще идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и всех причастных лиц.
Напомним, периодически подобные запрещенные клубы с азартными играми правоохранители в Башкирии «прикрывают», очень часть подпольные «казино» располагаются в столице республики, в том числе и в самых обычных квартирах.