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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

В Башкирии контрольной закупкой закрыли два казино, организованные 50-летним мужчиной

31 марта 2023, 11:32
Фото: 1MI
В Салавате работали два «клуба», где проходили азартные игры, но после контрольной закупки они закрыты, а на их организатора заведено уголовное дело.

Стало известно о том, что сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции выявили сразу два подпольных игровых клуба, где в обстановке строгой секретности проводились азартные игры на специализированном оборудовании. Несмотря на то, что в оба клуба по улице Уфимской и на бульваре Салавата Юлаева, пускали только своих людей, которых охрана знала как постоянных клиентов, правоохранителям удалось проникнуть в оба клуба «без боя» и провести контрольную закупку. Произошло это еще в январе нынешнего года, сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии.

Следствие полагает, что более года, с ноября 2021 года по январь 2023 в два нежилых помещения завезли компьютеры со специальным ПО для азартных игр, компьютеров правоохранители насчитали 30 единиц. Обслуживали игроков нанятые администраторы и охранники. Однако уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр» на данный момент возбуждено только в отношении 50-летнего организатора незаконных азартных игр, однако сейчас все еще идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и всех причастных лиц.

Напомним, периодически подобные запрещенные клубы с азартными играми правоохранители в Башкирии «прикрывают», очень часть подпольные «казино» располагаются в столице республики, в том числе и в самых обычных квартирах.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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