В Башкирии контрольной закупкой закрыли два казино, организованные 50-летним мужчиной

Стало известно о том, что сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции выявили сразу два подпольных игровых клуба, где в обстановке строгой секретности проводились азартные игры на специализированном оборудовании. Несмотря на то, что в оба клуба по улице Уфимской и на бульваре Салавата Юлаева, пускали только своих людей, которых охрана знала как постоянных клиентов, правоохранителям удалось проникнуть в оба клуба «без боя» и провести контрольную закупку. Произошло это еще в январе нынешнего года, сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии.