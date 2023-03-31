В Башкирии ветеранам ВОВ добавят 10 тысяч рублей к пенсии

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Ветераны и участники Великой Отечественной войны, согласно указу президента РФ, получат по 10 тысяч рублей. Об этом в эфире передачи «Салям» сообщил и. о. руководителя отделения Соцфонда РФ в Башкирии Фаниль Вахитов.
Известно, что выплата придет ветеранам и участникам ВОВ вместе с пенсиями в апреле, дополнительных заявлений на получение денежных средств писать не нужно. Всего в 2023 году выплаты определены, по словам Фаниля Вахитова, 182 ветеранам из региона и 63 гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
Доставлять пенсии и соцвыплаты начнут с 3 апреля. Через организации почтовой связи денежные средства доставят согласно утвержденному графику. В кредитные организации и банки перечисление средств произведут 12 апреля, и досрочно, в связи с праздничным днем Ураза-байрам, 20 апреля.
С 1 апреля социальные пенсии в стране будут проиндексированы на 3,3%, «вдогонку» к июньской индексации на 10% — так рост превысит рост инфляции.
Напомним, что в ноябре глава Башкирии заявил, что нужно оказывать больше поддержки «Детям войны». К слову, несколькими месяцами ранее глава подписал указ о единовременной выплате данной категории граждан в размере одной тысячи рублей. Тогда жителей республики возмутила непростительно маленькая сумма выплат.