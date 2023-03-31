В Башкирии ветеранам ВОВ добавят 10 тысяч рублей к пенсии

Известно, что выплата придет ветеранам и участникам ВОВ вместе с пенсиями в апреле, дополнительных заявлений на получение денежных средств писать не нужно. Всего в 2023 году выплаты определены, по словам Фаниля Вахитова, 182 ветеранам из региона и 63 гражданам с ограниченными возможностями здоровья.