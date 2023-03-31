В Башкирии нашли поставщика завтраков для чиновников за 203 тысячи рублей

Горячими завтраками кормят «временно проживающих» в гостинице «Айгуль» ежедневно, в рабочие, выходные и праздничные дни. Заказчиком питания является казенное учреждение «Хозяйственное управление РБ», которое обслуживает нужды региональных властей — то есть завтраками, по всей вероятности, кормят чиновников. Речь идет о тех из них, что приехали руководить Башкирией из других регионов и живут в гостинице «Айгуль». Закупка горячих завтраков проводится регулярно, то есть чиновники обеспечены питанием круглогодично. Помимо этого за них оплачивают и аренду номеров в гостинице «Айгуль». Деньги на эти цели выделяют из республиканского бюджета.