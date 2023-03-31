В Башкирии нашли поставщика завтраков для чиновников за 203 тысячи рублей

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:25
Горячими завтраками кормят «временно проживающих» в гостинице «Айгуль» ежедневно, в рабочие, выходные и праздничные дни. Заказчиком питания является казенное учреждение «Хозяйственное управление РБ», которое обслуживает нужды региональных властей — то есть завтраками, по всей вероятности, кормят чиновников. Речь идет о тех из них, что приехали руководить Башкирией из других регионов и живут в гостинице «Айгуль». Закупка горячих завтраков проводится регулярно, то есть чиновники обеспечены питанием круглогодично. Помимо этого за них оплачивают и аренду номеров в гостинице «Айгуль». Деньги на эти цели выделяют из республиканского бюджета.
Каждый завтрак, например, обходится налогоплательщикам в 367,67 рубля — это как минимум в пять раз больше, чем выделяется на бесплатное питание школьников начальных классов. Ранее Mkset подсчитал, что в гостинице «Айгуль» приживают и получают горячие завтраки не менее шести госслужащих.
Аукцион на закупку питания для чиновников проводился с 10 по 21 марта, однако тогда среди компаний и предпринимателей республики не нашлось желающих кормить их. Поэтому 21 марта был объявлен запрос котировок в электронной форме с той же начальной максимальной ценой — 203,4 тыс. рублей. Услуги по предоставлению питания предстоит оказывать с даты заключения контракта по 30 июня, говорится в материалах закупки. Контракт заключен 31 марта, то есть госслужащие обеспечены горячими завтраками на три месяца: в апреле, мае и июне.
Питание предлагается на выбор. Комплексный завтрак должен состоять из нескольких порционных блюд. В меню предусмотрено три вида завтраков: например, глазунья и сырники со сметаной или омлет с зеленью и творог со сметаной или молочная каша и запеканка со сметаной. К завтраку обязательно подаются тосты, сосиска, сыр, сливочное масло и бутылочка минеральной воды. Кроме этого госслужащим полагаются горячие напитки — чай с сахаром, а также молоком или лимоном или зерновой кофе.
Закупки таких завтраков проводятся раз в квартал, в четвертом квартале 2022 гола, например, питание чиновников обошлось в 147,5 тысячи рублей. Стоимость одного завтрака составила 378,33 рубля. Тогда, по расчетам Mkset, за счет бюджета кормили четырех чиновников.
Интересно, что поиск на портале госзакупок по ключевым словам «горячие завтраки» не выдает аналогичных закупок (для госслужащих) в других регионах. В основном питание закупается для получателей услуг социальных учреждений, воспитанников образовательных учреждений, а также лиц, которые содержатся в изоляторах временного содержания. В Татарстане ГБУ «ХОЗУ при кабинете министров» закупает лишь продукты — возможно, для ведомственной столовой. Аналогичные контракты заключает также ГКУ «Хозяйственное управление» в Новосибирской области. В ряде субъектов учреждения, аналогичные по функциям республиканскому «Хозуправлению», вообще не занимаются закупкой питания.