В Башкирии 1 апреля ожидается +16 градусов тепла и небольшие осадки

Схожая погодная обстановка ожидает жителей республики и в воскресенье. Так, 2 апреля в Башкирии небольшой дождь, в дневное время без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, +5°, днем +11, +16°, местами до +6°.