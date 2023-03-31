В Башкирии 1 апреля ожидается +16 градусов тепла и небольшие осадки

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Published Сегодня, 03:56
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В первые апрельские выходные в Башкирии ожидается +16 градусов тепла, а также небольшие осадки. Об этом сообщает Башгидромет.
Так, сегодня, 31 марта, Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1, -4°, местами до -9°, днем +7, +12°.
В субботу, 1 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, +5°, днем +11, +16°, местами до +6°.
Схожая погодная обстановка ожидает жителей республики и в воскресенье. Так, 2 апреля в Башкирии небольшой дождь, в дневное время без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, +5°, днем +11, +16°, местами до +6°.