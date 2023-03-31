Уфа под водой, зеленый ручей, ярость и перелеты Хабирова и гниющий детсад в Бирске

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Последняя неделя марта в Башкирии была теплой, причем настолько, что паводок в регионе синоптики спрогнозировали на 8-10 дней раньше срока. Жарко было и с новостями, уже завтра в стране стартует весенний призыв, весеннего обновления хотят в здании Курултая Башкирии, но капремонт в садике, который гниет и разваливается, запланировали аж на следующий год. Но обо всем по порядку.
Понедельник, как это обычно и бывает, основные новости принес с оперативки в правительстве Башкирии. Там Радий Хабиров так разозлился на доклад министра транспорта Александра Клебанова и прервав доклад и. о. министра ЖКХ Ирины Головановой устроил разнос и поручил всем готовиться к транспортному часу, где он «всех разнесет», ну почти всех, Хабиров в тот день пообещал не ругать Марзаева. По какой причине — читайте здесь.
Советовавший горожанам «заткнуться» мэр Агидели Фанис Гильванов ушел на повышение и рассказал об этом на той же оперативке глава Башкирии Радий Хабиров.
Бывший мэр Агидели Фанис Гильванов возглавил Совет муниципальных образований республики и да это не первый случай когда после скандалов чиновники уходят на повышение.
В понедельник были две диаметрально противоположные новости про отпуска мобилизованных. На странице у главы жена мобилизованного посетовала, что забирали мужей автобусами, а домой в отпуска они якобы добираются своим ходом, на такси. На оперативке же сообщили, что уже в начале апреля в отпуск приедут несколько сотен мобилизованных мужчин и их надо организованно и достойно встретить.
В этот день жители Белорецка заявили о «газовой атаке» приключившейся в городе в ночь на понедельник. Жителям домов по улицам Карла Маркса, 53 и Богдана Хмельницкого, 2 и 2А пришлось покинуть свои квартиры. Власти все разъяснили.
Вторник и его новости были по большей части водными, так или иначе связанными с этой стихией. По республике пошла большая вода, из-за разлива рек перекрывались дороги, а воды размывала мосты. Но самая яркая новость была как ни странно про ручей, который не разливался, а позеленел. Причем не в первый раз в одном и том же месте.
Еще одна новость и снова вода. А точнее берег реки Белой, там застройщик развязки на улице Пугачева «похоронил» мусор в водоохранной зоне. Сам застройщик свою вину отрицает.
Ну и как же обойти вниманием Демский парк за 200 миллионов. Если совсем коротко — он утонул. Небольшой спойлер, все зашло так далеко, что в четверг воду из парка выгоняли трактором.
Ужасная новость вторника связана с водой только косвенно, но слезы это вода и именно они наворачивались на глаза от новостей из Бураевского района. Там отец сломал ногу 4-месячной дочке, когда пытался избить жену. Причем жену он пытался избить потому, что не мог вынести плача своей же дочери.
В этот день завершилась эпопея с продажей военников звездам спорта и был озвучен условный приговор начальнику отделения подготовки и призыва военкомата трех районов Уфы. Выропаева за его деяния приговорили к 6 годам условно, а также обязал выплатить штраф в 1,8 млн рублей. Разумеется будет и испытательный срок.
На ремонт кабинетов в здании Курултая республики планируют потратить более 8 миллионов рублей. На оплату отделочных работ, без малого 5 млн рублей. Самой дешевой частью лота станет ремонт туалета в кабинете № 706 — всего 303,5 тысяч рублей. А вот здание уфимского госцирка не будут реконструировать в ближайшее время, потому что «он не наш».
Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе мышиной лихорадкой. Она едва не ослепла, временно потеряла зрение, обрела проблемы с почками, а после забеременела. По словам самой девушки, грызуны на ее уже бывшем рабочем месте были повсюду, в том числе и на кухне, и живые и мертвые мыши в изобилии находились буквально повсюду, в том числе и в товарах. После рассказа девушки о непотребствах в соцсетях ей посоветовали на работу не приходить и пригрозили штрафом за удар по имиджу.
Если в среду шла речь о ремонте Курултая и не шла о ремонте цирка, то в четверг гвоздем программы стало отсутствие ремонта в бирском детсаду «Аленушка». Буквально тут же проблему в местном отделе образования признали. Удивительно, как детский сад в таком состоянии выстоял и обошелся без трагических инцидентов. Жители в выражениях не стеснялись и задавали прямые и жесткие вопросы администрации, но у администрации, как это обычно и бывает, нашлись ответы.
Потопы парков это еще ничего, вода она и в Африке вода, нынешней весной не только окраины, но и элитный поселок Нагаево утонул в грязи. Местные модники щеголяют по улицам, которые сложно назвать улицами, в рыбацких сапогах, в бахилах и даже в полиэтиленовых пакетах. Нельзя было не сделать оттуда репортаж.
Год назад после активно вводимых санкций и заявлений о том, что Россию покидают популярные рестораны быстрого обслуживания, Башкирию утешили тем, что всех накормит «Папа Гриль» и поводов волноваться нет. Но тут неожиданно мэрия Уфы «выселяет» кормильцев.
За перелеты Радия Хабирова на вертолете благотворительный фонд заплатит еще 72 миллиона рублей. Мы уже писали о том, как вертолет Хабирова совершает полеты, несмотря на многомиллионные долги. Руководство Башкирии продолжало совершать рабочие поездки в VIP-креслах, даже тогда, когда компания «Ютэйр — вертолетные услуги», которая обеспечивала все лакшери-перелеты, обратилась с иском в суд о взыскании задолженности. Мы писали, а вы почитайте.
В пятницу были и серьезные новости. Стало известно, что жителям Башкирии, впрочем как и всей России начнут рассылать повестки — с 1 апреля в электронном виде. Заявление сделали в Генштабе ВС РФ. Отмечается, что в случаях, когда отправить повестку технически невозможно, оповещение вручат в обычном порядке. К вечеру подоспели новости и о том, что аккаунт на госуслугах больше нельзя удалить онлайн, надо обращаться лично, но не в военкомат, а в МФЦ.
Еще одна важная и серьезная новость — жителей Башкирии освободят от сбора документов для получения льгот по капремонту. Наконец-то граждане больше не будут обязаны собирать документы для получения компенсации расходов по уплате взносов на капитальный ремонт. Ведомства и подведомственные организации будут запрашивать всю необходимую информацию самостоятельно. А что, так можно было?
Власти будут дорабатывать проект по реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе. На данный момент ведутся расчеты затрат на демонтаж и перемещение памятника, сама доработка будет вестись в специальном цеху.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев месяц назад посылал коллег за лопатами, а в итоге сам вышел разбрасывать снег. Так он дал старт субботникам, которые сам в прошлом году превратил в пятничники, а точнее в санитарные пятницы.
И капельку хороших новостей для завершения недели, в МУП УИС сообщили о том, что за март потребили на четверть меньше тепла, чем в феврале, остается дождаться квитанций и убедиться в том, что хорошая новость отразилась и в них.