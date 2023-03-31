Уфа под водой, зеленый ручей, ярость и перелеты Хабирова и гниющий детсад в Бирске

Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе мышиной лихорадкой. Она едва не ослепла, временно потеряла зрение, обрела проблемы с почками, а после забеременела. По словам самой девушки, грызуны на ее уже бывшем рабочем месте были повсюду, в том числе и на кухне, и живые и мертвые мыши в изобилии находились буквально повсюду, в том числе и в товарах. После рассказа девушки о непотребствах в соцсетях ей посоветовали на работу не приходить и пригрозили штрафом за удар по имиджу.