Участники автопробега Москва — Владивосток добрались до Уфы

В столице Башкортостана Сергей и Александр заглянули на распределительный центр магазинов «Чижик», который открылся в июле прошлого года. Как отметили участники пробега, им каждый день приходится взаимодействовать с РЦ при погрузке товаров для доставки в магазины, поэтому посмотреть, как устроены процессы у коллег, было для них интересным опытом.