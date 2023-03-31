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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Участники автопробега Москва — Владивосток добрались до Уфы

31 марта 2023, 07:48
Фото: X5 Group
Компания X5 запустила автопробег, в рамках которого два водителям отправились в путешествие из Москвы во Владивосток, чтобы показать работу магазинов сети в разных уголках России. Четвертым городом остановки стала Уфа.

Двум водителям-профессионалам, Сергею и Александру, в общей сложности предстоит преодолеть более девяти тысяч километров. На пути они заезжают в торговые точки компании, рассказывают о работе магазинов и имеющейся в ней продукции. Отчетные ролики мужчины публикуют на официальной странице X5 Group VK.

До этого водители уже побывали во Владимире и Нижнем Новгороде, последний для Александра - родной. Здесь они с напарником прогулялись по любимым местам.

«Сколько городов не объехал, а глаз всегда радуется родному краю», — поделился он своими эмоциями.

Третьей точкой маршрута стала Казань. В столице Татарстана участники автопробега попробовали кумыс и чак-чак – символ республики, который привлекает туристов не меньше архитектурного колорита.

Проехав 1,3 тысячи километров от Москвы, водители добрались до Уфы – самого просторного города России. На одного жителя там приходится почти 700 кв. метров городского пространства, а сам город сопоставим с площадью семи Парижей.

В столице Башкортостана Сергей и Александр заглянули на распределительный центр магазинов «Чижик», который открылся в июле прошлого года. Как отметили участники пробега, им каждый день приходится взаимодействовать с РЦ при погрузке товаров для доставки в магазины, поэтому посмотреть, как устроены процессы у коллег, было для них интересным опытом.

После этого водители заехали в сам магазин «Чижик», закупились любимыми продуктами и отправились в путь. 

А следующей остановкой ребят станет город Курган.

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