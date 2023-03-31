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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Стала известна судьба разрушенного мусоровозом «Башкирского дворика» в Нефтекамске

31 марта 2023, 14:38
Фото: 1MI
Ранее жители сообщили, что спецтехника регоператора «Дюртюлимелиоводстрой» разрушила брусчатку на пешеходной дорожке двора.

В «Дюртюлимелиоводстрой» рассказали судьбу «Башкирского дворика» в Нефтекамске, который накануне был разрушен их мусоровозом.

Напомним, что водитель спецтехники проехал по пешеходной дороге во дворе дома по улице Карла Маркса и по ходу движения испортил покрытие. На кадрах с видеонаблюдения видно, как после себя мусоровоз оставил лишь песок, куски брусчатки и яму. 

Так, в компании Mkset сообщили, что восстановительные работы во дворе дома были начаты еще 29 марта, по состоянию на 31 марта они практически завершены. А с водителем, который находился за рулем спецтехники, была проведена профилактическая беседа, также ему был вынесен выговор. Обращения от жителей данного дома в адрес регионального оператора не поступали.

К слову, жители дома заявляли, что часть вины в произошедшем лежит и на подрядчике, который выполнял работы во дворе. По мнению горожан, чтобы так сильно увязнуть песок под брусчаткой должен был напитаться водой и не иметь возможности просохнуть. Показали они и провалы на пешеходной дорожке, мусоровоз к которой уже не имеет никакого отношения.

Ответ на официальный запрос в администрации Нефтекамска в редакцию Mkset пока не поступил.

В Нефтекамске «Башкирский дворик» простоял полгода, а после его разрушил мусоровоз
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#Элина Сайфранова
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