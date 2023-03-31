Стала известна судьба разрушенного мусоровозом «Башкирского дворика» в Нефтекамске

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В «Дюртюлимелиоводстрой» рассказали судьбу «Башкирского дворика» в Нефтекамске, который накануне был разрушен их мусоровозом.
Напомним, что водитель спецтехники проехал по пешеходной дороге во дворе дома по улице Карла Маркса и по ходу движения испортил покрытие. На кадрах с видеонаблюдения видно, как после себя мусоровоз оставил лишь песок, куски брусчатки и яму.
Так, в компании Mkset сообщили, что восстановительные работы во дворе дома были начаты еще 29 марта, по состоянию на 31 марта они практически завершены. А с водителем, который находился за рулем спецтехники, была проведена профилактическая беседа, также ему был вынесен выговор. Обращения от жителей данного дома в адрес регионального оператора не поступали.
К слову, жители дома заявляли, что часть вины в произошедшем лежит и на подрядчике, который выполнял работы во дворе. По мнению горожан, чтобы так сильно увязнуть песок под брусчаткой должен был напитаться водой и не иметь возможности просохнуть. Показали они и провалы на пешеходной дорожке, мусоровоз к которой уже не имеет никакого отношения.
Ответ на официальный запрос в администрации Нефтекамска в редакцию Mkset пока не поступил.