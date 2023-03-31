Стала известна судьба разрушенного мусоровозом «Башкирского дворика» в Нефтекамске

К слову, жители дома заявляли, что часть вины в произошедшем лежит и на подрядчике, который выполнял работы во дворе. По мнению горожан, чтобы так сильно увязнуть песок под брусчаткой должен был напитаться водой и не иметь возможности просохнуть. Показали они и провалы на пешеходной дорожке, мусоровоз к которой уже не имеет никакого отношения.