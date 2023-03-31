Появилось видео смертельного падения школьника в Уфе

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Уфе 28 марта под окнами жилого дома на бульваре Ибрагимова обнаружили тело 17-летнего подростка, выпавшего из окна. Спасти его не удалось - подросток скончался на месте. Видео с места происшествия публикует телеканал UTV.
На кадрах видео видно, как неизвестный падает из окна головой вниз. Через секунду бездыханное тело оказывается неподалеку от входа в подъезд.
Местные жители отзываются о подростке в положительном ключе. По их словам, он был отличником и шел на золотую медаль.
В пресс-службе регионального СК от комментариев по данному инциденту отказались.
Напомним, ранее в уфимском микрорайоне Нижегородка, на продавщицу напала посетительница магазина. Не смотря на оказанную помощь пострадавшая скончалась на следующее утро. Шокирующее видео с моментом нападения появилось позднее в телеграм-каналах.