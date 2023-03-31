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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Появилось видео смертельного падения школьника в Уфе

31 марта 2023, 08:59
Фото: 1MI
Инцидент произошел ранее во дворе жилого дома по бульвару Ибрагимова

В Уфе 28 марта под окнами жилого дома на бульваре Ибрагимова обнаружили тело 17-летнего подростка, выпавшего из окна. Спасти его не удалось - подросток скончался на месте. Видео с места происшествия публикует телеканал UTV. 

На кадрах видео видно, как неизвестный падает из окна головой вниз. Через секунду бездыханное тело оказывается неподалеку от входа в подъезд. 

Местные жители отзываются о подростке в положительном ключе. По их словам, он был отличником и шел на золотую медаль.

В пресс-службе регионального СК от комментариев по данному инциденту отказались.

Напомним, ранее в уфимском микрорайоне Нижегородка, на продавщицу напала посетительница магазина. Не смотря на оказанную помощь пострадавшая скончалась на следующее утро. Шокирующее видео с моментом нападения появилось позднее в телеграм-каналах.

#Азамат Нухов#Видео
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