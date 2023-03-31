Мэр Уфы месяц назад посылал коллег за лопатами, а в итоге сам вышел разбрасывать снег

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В разгар рабочего дня последней пятницы марта мэр Уфы Ратмир Мавлиев отложил работу и взялся за лопату. С ней он вышел к зданию своей работы, администрации города Уфы и вместе с коллегами раскидывал снег. Стоит отметить, что в прошлом году Ратмир Мавлиев поручил не занимать «субботниками» выходные работников городских предприятий и превратить субботники в «санитарные пятницы».
Напомним, если сегодня выход мэра с лопатой безусловно позитивный инфоповод, то ровно месяц назад, в последний день зимы 28 февраля Ратмир Мавлиев в ходе оперативки в мэрии рассвирепел из-за того, что скорая помощь не смогла проехать во двор жилого дома.
— Если у вас не хватает времени, вы сами лопату берите в руки, выходите и организовывайте эту работу. Вы должны понимать всю ответственность, которая лежит на ваших плечах. Вы не забывайте, за что вы отвечаете: за судьбы людей, за жизни людей, за их комфортное и безопасное проживание, — высказался тогда Ратмир Мавлиев.
Однако нельзя сказать, что подчиненные прислушались к нему, до самой весны и скорые и даже реанимобили в Уфе вязли сначала в снегах, а потом и во льдах.