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Published Сегодня, 11:58

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Мэр Уфы месяц назад посылал коллег за лопатами, а в итоге сам вышел разбрасывать снег

31 марта 2023, 11:58
Фото: 1MI
В первый пятничный «субботник» весны Ратмир Мавлиев вооружился лопатой и показал пример.

В разгар рабочего дня последней пятницы марта мэр Уфы Ратмир Мавлиев отложил работу и взялся за лопату. С ней он вышел к зданию своей работы, администрации города Уфы и вместе с коллегами раскидывал снег. Стоит отметить, что в прошлом году Ратмир Мавлиев поручил не занимать «субботниками» выходные работников городских предприятий и превратить субботники в «санитарные пятницы».

 

Видео: телеканал "Вся Уфа"

Напомним, если сегодня выход мэра с лопатой безусловно позитивный инфоповод, то ровно месяц назад, в последний день зимы 28 февраля Ратмир Мавлиев в ходе оперативки в мэрии рассвирепел из-за того, что скорая помощь не смогла проехать во двор жилого дома.

— Если у вас не хватает времени, вы сами лопату берите в руки, выходите и организовывайте эту работу. Вы должны понимать всю ответственность, которая лежит на ваших плечах. Вы не забывайте, за что вы отвечаете: за судьбы людей, за жизни людей, за их комфортное и безопасное проживание, — высказался тогда Ратмир Мавлиев.

Однако нельзя сказать, что подчиненные прислушались к нему, до самой весны и скорые и даже реанимобили в Уфе вязли сначала в снегах, а потом и во льдах.

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#Новости Уфы#Город#Видео#Ирина Деревянчук
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