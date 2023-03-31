Как приобрести загородный дом и не разочароваться

Крайне мало людей, кто действительно в состоянии своими руками качественно построить дом от фундамента до крыши. Поэтому чаще всего этот вариант выбирают либо профессиональные строители, которые уверенны в своих силах и знаниях, либо те, кто планирует найм частной строительной бригады или небольшой компании, также надеясь на этом сэкономить. Цены у них и правда часто на этапе переговоров ниже, но никто не предупреждает, что начальная стоимость сметы и реальные затраты могут кардинально отличаться. Бывают случаи, когда в ходе строительства смета увеличивается на 30%, а иногда и больше. Ещё важно отметить, что в этом случае кроме стоимости земли и непосредственно строительства дома, будут ещё и затраты на подключение коммуникаций. Канализация, водоснабжение, электроэнергия, газ, всё это вам необходимо будет реализовать собственными силами, в среднем ещё плюс 500 000 рублей и более. И это не только дополнительные финансовые затраты, но и ваше время и нервы, на сбор и оформление документов.