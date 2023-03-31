Главный офисный инструмент: как Башкирия помогает стране с производством бумаги

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Отметим, что предприятиям Башкирии, занятым в производстве бумажной продукции, с 2018 года оказывались комплексные меры поддержки. В частности, с 2018 года субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется субсидия по возмещению части затрат на приобретение нового целлюлозно-бумажного, мебельного, деревообрабатывающего оборудования, новой лесозаготовительной, лесохозяйственной, лесопожарной, лесовозной техники. Согласно Постановлению Правительства РБ, субсидия выделяется в размере 40 млн рублей. Это тем более важно в условиях непростой экономической ситуации, в рамках которой прошлой весной в стране наблюдался дефицит и, как следствие, резкое подорожание офисной бумаги, в связи с отказом европейских контрагентов поставлять отбеливающие химикаты.
Напомним, крупнейшими предприятиями республики по данному виду деятельности являются ООО «Завод Николь-Пак», ООО «Картонно-бумажный комбинат», ООО «Добрый картон», «ЮжУралГрупп» и ООО «Вэй ПАК». Компании продолжают развиваться, несмотря ни на что. Так, например, ООО «Добрый картон» в 2022 году разработала инвестпроект строительства высокоавтоматизированного завода по производству гофротары в индустриальном парке «Уфимский», предполагаемый объем инвестиций — около 280 млн руб. Мощность производства — 70 млн кв. м в год. В индустриальном парке «Уфимский» инвестору выделен земельный участок площадью 4 га, инвестору оказывается содействие в подготовке документов для получения льготного займа на модернизацию оборудования от Фонда развития промышленности в рамках региональных и федеральных программ.
Кроме того, расширяется производство бумажной упаковки, которое запустило предприятие «Вэй Пак» в 2020 году на территории индустриального парка «ПромЦентр». Компания является крупным поставщиком картона и одноразовых бумажных стаканов для магазинов и сетей общественного питания и имеет свой полный цикл производства. Также у предприятия имеется и свой полиграфический участок для нанесения любого изображения на упаковку. По словам директора предприятия «Вэй Пак» Альбины Мазуниной, ощущает нехватку производственных площадей — для расширения производства дополнительно требуется порядка 2 тыс. квадратных метров.
— Продуктовая линейка компании включает готовые упаковочные решения с широким и разнообразным ассортиментом. Мы можем выпускать до 8 млн бумажных стаканов и 50 млн картонных коробок в месяц. Используем экологически чистые материалы, безопасные для здоровья, имеем необходимые сертификаты качества, — подчеркнула Альбина Мазунина.
Добавим, что глава РБ Радий Хабиров отметил, что предприятие может расширить свою производственную базу на новых площадях индустриального парка «ПромЦентр».
Что касается общего объема рынка бумаги и картона, то его оценивают почти в 254 млрд руб. Большую его часть по-прежнему занимает газетная бумага, ещё примерно треть— для гофрирования, которая используется при производстве упаковки. Одинаковые доли у санитарно-гигиенической и офисной бумаги. Оставшуюся часть рынка занимает «бумага прочая» — это типографская бумага, мелованная для печати, а также та, на которой рисуют и пишут. Всего бумажным бизнесом в стране занимаются около 200 предприятий.
По данным Рослесинфорга, целлюлозно-бумажная отрасль России по итогам минувшего года сумела сохранить уровень и динамику производства относительно рекордного 2021-го — при этом выпуск изделий из бумаги и картона в целом по стране вырос на 2,2%. При этом в нише бумажных мешков и сумок рост наблюдается седьмой год подряд. Это при том, что сейчас импорт в этой сфере практически остановился, а потребность россиян осталась прежней. Отметим, что по итогам 8 месяцев 2022 года высокие темпы роста были отмечены и в Башкирии — в производстве бумаги, бумажных изделий и полиграфической продукции.
В настоящее время главные трудности бумажных комбинатов — это поставки химикатов, комплектующих и логистика. Как считают в Торгово-промышленной палате РФ, есть несколько путей решения проблем.
— Первое — это наш внутренний рынок, российские предприятия и компании, которые способны производить комплектующие и изделия. Второе — это конечно, ориентация на азиатско-тихоокеанский регион, прежде всего, на машиностроителей Китая. Мы стараемся помогать коллегам через нашу внешнюю сеть в поиске партнёров, — подчеркивает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
При этом Сергей Катырин подчеркивает, что одномоментно переориентироваться на азиатско-тихоокеанский регион — «не такое простое дело»:
— Плюс к этому еще всевозможные санкции по ограничению контейнерных перевозок, по ограничению заходов судов. Стоимость контейнера подорожала, стоимость фрахта подорожала.
Республика Башкортостан, в свою очередь, старается по мере сил решить эти кризисные задачи. Так, например, Корпорация развития РБ предложила инвесторам вложить около 449 млн руб. в создание завода по производству хлората натрия — отбеливателя для бумаги — в ОЭЗ «Алга». Срок реализации проекта — год. Для создания завода выделена территория площадью 3,96 га в Ишимбае. Необходимо построить производственное здание, склады для готовой продукции, основных и вспомогательных материалов, административный блок общей площадью 4,7 тыс. кв. м. При этом инвестор сможет воспользоваться возможностью снижения налоговых ставок, ускоренной амортизацией, арендными льготами, а также действием свободной таможенной зоны.
Несмотря на кризис и прогресс — фактически два противоположных вектора — умажная отрасль остается одним из крупнейших рынков страны. Игроки рынка говорят, будущее бумажной отрасли — это упаковка и санитарная гигиена (те же бумажные полотенца). И даже если люди перейдут с бумажных газет на электронные, то вполне возможно, что и от целлофана откажемся — в пользу крафтовой упаковки.