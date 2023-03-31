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Глава «Норникеля» Потанин объявил о запуске первого серного проекта в этом году

31 марта 2023, 17:11
Фото: 1MI
В IV квартале 2023 года ожидается первый результат реализации проекта утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске. Об этом рассказал президент компании Владимир Потанин.

Серная программа является проектом утилизации диоксида серы с получением серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализацией известняком с производством гипса на таких металлургических заводах, как Надеждинский и Медный. Они входят в Заполярный филиал «Норникеля». Данный проект даст возможность снизить выбросы в Норильске на 45% по итогам 2023 года. А на втором этапе (после 2025 года) ожидается сокращение выбросов на 90%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Потанина, готовность на Надеждинском заводе составляет 75%. Сейчас должны приступить к пусконаладочным работам и первому улавливанию газа в конце сентября. В IV квартале можно попробовать первый результат и первая сера будет поймана.

Он отметил, что выполнение программы на Медном заводе сдвинется на два года. На данный момент идет перепроектирование.

Потанин рассказал о своем приезде на объект нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе. Он напомнил, что до конца текущего года объект введет в эксплуатацию первую линию. С этого момента начнется снижение выбросов серы в атмосферу.

«Норильский никель» представляет собой диверсифицированную горно-металлургическую компанию. Производственные подразделения находятся на территории России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

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