Глава «Норникеля» Потанин объявил о запуске первого серного проекта в этом году

Серная программа является проектом утилизации диоксида серы с получением серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализацией известняком с производством гипса на таких металлургических заводах, как Надеждинский и Медный. Они входят в Заполярный филиал «Норникеля». Данный проект даст возможность снизить выбросы в Норильске на 45% по итогам 2023 года. А на втором этапе (после 2025 года) ожидается сокращение выбросов на 90%. Об этом сообщает ТАСС.