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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Еще семь непростых дней: магнитная буря 31 марта в Уфе

31 марта 2023, 09:42
Фото: 1MI
Сегодня у метеозависимых жителей непростой день.

Сегодня, 31 марта, «Лаборатория солнечной астрономии» сообщает о возбужденной магнитосфере.

Известно, что явление наблюдалось с полуночи и практически до полудня, однако магнитное поле Земли возмущено и в настоящее время. 

Фото: tesis.xras.ru

Согласно прогнозу, следующие три дня пройдут спокойно — магнитосфера будет спокойной. Однако в апреле ожидаются еще несколько непростых дней для метеозависимых. Так, 20 и 21 апреля прогнозируется слабая магнитная буря, а возбужденная магнитосфера — 10, 11, 16, 18 и 27 апреля.

Фото: tesis.xras.ru

Узнать подробнее о том, как определить и пережить воздействие магнитных бурь — в материале Mkset.

График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе
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#Элина Сайфранова
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