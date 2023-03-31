Еще семь непростых дней: магнитная буря 31 марта в Уфе

Согласно прогнозу, следующие три дня пройдут спокойно — магнитосфера будет спокойной. Однако в апреле ожидаются еще несколько непростых дней для метеозависимых. Так, 20 и 21 апреля прогнозируется слабая магнитная буря, а возбужденная магнитосфера — 10, 11, 16, 18 и 27 апреля.