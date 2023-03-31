До конца выходных: глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В грядущие выходные отдохнут не все — традиционно в усиленном режиме будут работать инспекторы ГИБДД. На этот раз рейды, которые нацелены на профилактику тяжких происшествий на дорогах, будут проходить по всей республике. Особое внимание дорожных полицейских будет сконцентрировано на выездах как из городов, так и из райцентров по всей республике.
Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, нацелены инспекторы будут в первую очередь на водителей, которые вопреки здравому смыслу решили сесть за руль в нетрезвом виде. Внимание достанется и грубым нарушителям Правил дорожного движения. Глава регионального ГИБДД предупредил, что на службу в эти выходные выйдет практически весь личный состав.
Напомним, проверки ГИБДД и профилактические мероприятия ведомства проводятся каждую неделю и в их результате полицейским регулярно удается выявлять тех, кто садится за руль выпив спиртного или же иначе нарушает ПДД.