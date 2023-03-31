До конца выходных: глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей

В грядущие выходные отдохнут не все — традиционно в усиленном режиме будут работать инспекторы ГИБДД. На этот раз рейды, которые нацелены на профилактику тяжких происшествий на дорогах, будут проходить по всей республике. Особое внимание дорожных полицейских будет сконцентрировано на выездах как из городов, так и из райцентров по всей республике.