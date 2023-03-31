Башкирские библиотекари повысят свою квалификацию по нацпроекту

— Чтобы получить новые знания и пройти обучение, библиотекарям не придется нести финансовые затраты, перестраивать рабочий график или куда-то ехать. Все образовательные курсы пройдут дистанционно. Сильная профессорско-преподавательская команда поделится со слушателями библиотеки своими знаниями, умениями, навыками, предлагая материалы в виде интерактивных лекций, презентаций и практических работ. С 27 марта по 14 апреля начинает обучение первый поток слушателей в составе 65 человек, — рассказали в министерстве.