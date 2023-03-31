Башкирские библиотекари повысят свою квалификацию по нацпроекту

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
— Чтобы получить новые знания и пройти обучение, библиотекарям не придется нести финансовые затраты, перестраивать рабочий график или куда-то ехать. Все образовательные курсы пройдут дистанционно. Сильная профессорско-преподавательская команда поделится со слушателями библиотеки своими знаниями, умениями, навыками, предлагая материалы в виде интерактивных лекций, презентаций и практических работ. С 27 марта по 14 апреля начинает обучение первый поток слушателей в составе 65 человек, — рассказали в министерстве.
Уточняется, что обучение будет проходить дистанционно в Санкт-Петербургском государственном институте культуры по программе «Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: актуальные вопросы взаимодействия». Помощь в организации обучения оказывает научно-методический отдел Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди.
В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.