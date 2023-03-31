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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Башкирские библиотекари повысят свою квалификацию по нацпроекту

31 марта 2023, 06:42
Фото: 1MI
Творческие и управленческие кадры библиотек Башкирии пройдут курсы по повышению квалификации благодаря проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

— Чтобы получить новые знания и пройти обучение, библиотекарям не придется нести финансовые затраты, перестраивать рабочий график или куда-то ехать. Все образовательные курсы пройдут дистанционно. Сильная профессорско-преподавательская команда поделится со слушателями библиотеки своими знаниями, умениями, навыками, предлагая материалы в виде интерактивных лекций, презентаций и практических работ. С 27 марта по 14 апреля начинает обучение первый поток слушателей в составе 65 человек, — рассказали в министерстве.

Уточняется, что обучение будет проходить дистанционно в Санкт-Петербургском государственном институте культуры по программе «Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: актуальные вопросы взаимодействия». Помощь в организации обучения оказывает научно-методический отдел Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди.

В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.

 

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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