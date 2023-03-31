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Posted 31 марта 05:21

Published 31 марта 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Башкирия лидирует в трудоустройстве граждан по программе субсидирования найма

31 марта 2023, 05:21
С начала 2023 года в республике в рамках программы субсидирования найма трудоустроены 532 человека. Напомним, одним из целевых показателей реализации нацпроекта «Демография» является снижение уровня бедности к 2030 году в два раза.

Предварительные итоги программы субсидирования найма были озвучены на VII Санкт-Петербургском Международном форуме труда. В целом по России в рамках программы приняты на работу свыше 5 тысяч человек. В своем выступлении на одной из площадок форума заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий подчеркнул, что одним из лидеров по численности трудоустроенных является Башкирия.

— В 2022 году за счет данной программы нам удалось трудоустроить к 680 работодателям 1530 граждан, 1480 из которых — в возрасте до 30 лет. За 2,5 месяца текущего года в рамках той же программы центры занятости населения нашей республики трудоустроили еще более 500 граждан, — сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

В 2023 году дополнительные меры господдержки в сфере занятости продлены, в том числе и программа субсидирования найма. Они способствуют трудоустройству граждан и повышению их доходов в соответствии с ключевыми задачами нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Программа субсидирования найма предусматривает денежную компенсацию расходов работодателям на частичную оплату при трудоустройстве отдельных категорий граждан: молодых людей в возрасте до 30 лет; тех, кто находится под риском увольнения; граждан, потерявших работу, и других.

Размер возмещения на одного трудоустроенного работника в 2023 году составляет в Башкирии 24 тыс. 319 рублей в месяц (это минимальный размер оплаты труда, увеличенный на районный коэффициент и сумму страховых взносов). Субсидия предоставляется по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты трудоустройства гражданина. Таким образом, если он проработает 6 месяцев, то организации будут возмещены затраты в размере почти 73 тыс. рублей.

На сегодня в реестре работодателей, участвующих в программе субсидирования найма, состоят 211 предприятий и организаций.

#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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