Башкирия лидирует в трудоустройстве граждан по программе субсидирования найма

Размер возмещения на одного трудоустроенного работника в 2023 году составляет в Башкирии 24 тыс. 319 рублей в месяц (это минимальный размер оплаты труда, увеличенный на районный коэффициент и сумму страховых взносов). Субсидия предоставляется по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты трудоустройства гражданина. Таким образом, если он проработает 6 месяцев, то организации будут возмещены затраты в размере почти 73 тыс. рублей.