Андрей Назаров: к концу 2023 года все ФАПы Башкирии смогут открывать «больничные»

Posted 31 марта 11:30
Published 31 марта 11:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
По словам Андрея Назарова, только за последние три года в республике введены в эксплуатацию 258 ФАПов и врачебных амбулаторий. В общей сложности, они обслуживают более 150 тысяч сельчан.
— Сейчас у нас две тысячи ФАПов. Это одна из самых крупных сетей в нашей стране. В 2023 году мы обеспечим практические все ФАПы доступом к телемедицинским консультациям, возможностью открывать электронные больничные листы и выписывать рецепты, — отметил премьер-министр башкирского правительства.
Как сообщалось ранее, в 2022 году в республике приобретены и установлены 55 быстровозводимых модульных ФАПов, в 32 медицинских учреждениях проведен капитальный ремонт.
Фельдшерско-акушерские пункты строятся благодаря программе по модернизации первичного звена, реализуемой в рамках национального проекта «Здравоохранение».