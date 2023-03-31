Андрей Назаров: к концу 2023 года все ФАПы Башкирии смогут открывать «больничные»

— Сейчас у нас две тысячи ФАПов. Это одна из самых крупных сетей в нашей стране. В 2023 году мы обеспечим практические все ФАПы доступом к телемедицинским консультациям, возможностью открывать электронные больничные листы и выписывать рецепты, — отметил премьер-министр башкирского правительства.