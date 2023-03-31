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Posted 31 марта 11:30

Published 31 марта 11:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Андрей Назаров: к концу 2023 года все ФАПы Башкирии смогут открывать «больничные»

31 марта 2023, 11:30
Фото: 1MI
До конца 2023 года все ФАПы Башкирии обеспечат возможностью открывать больничные листы и выписывать рецептурные препараты. Об этом заявил в Госсобрании — Курултае РБ премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

По словам Андрея Назарова, только за последние три года в республике введены в эксплуатацию 258 ФАПов и врачебных амбулаторий. В общей сложности, они обслуживают более 150 тысяч сельчан.

— Сейчас у нас две тысячи ФАПов. Это одна из самых крупных сетей в нашей стране. В 2023 году мы обеспечим практические все ФАПы доступом к телемедицинским консультациям, возможностью открывать электронные больничные листы и выписывать рецепты, — отметил премьер-министр башкирского правительства.

Как сообщалось ранее, в 2022 году в республике приобретены и установлены 55 быстровозводимых модульных ФАПов, в 32 медицинских учреждениях проведен капитальный ремонт.

Фельдшерско-акушерские пункты строятся благодаря программе по модернизации первичного звена, реализуемой в рамках национального проекта «Здравоохранение».

 

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан#Касается каждого
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