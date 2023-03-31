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Posted 31 марта 08:23

Published 31 марта 08:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Аграрии Башкирии удвоили экспорт зерна

31 марта 2023, 08:23
С начала года АПК республики отгрузил на экспорт более 64,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, что почти вдвое превышает объемы экспорта за аналогичный прошлогодний период.

Под контролем теруправления Россельхознадзора было отгружено в Азербайджан, Афганистан, Бельгию, Республику Беларусь, Германию, Казахстан, Киргизию, КНР, Латвию, Нидерланды, Туркменистан более 17,74 тыс. тонн пшеницы, 7,1 тыс. тонн ячменя, 10,3 тыс. тонн льна, 0,16 тыс. тонн подсолнечника, 0,10 тыс. тонн горчицы и других сельскохозяйственных культур, в том числе пшеничной и ржаной муки, овсяных хлопьев.

Пробы всех партий экспортного груза в полном объеме прошли исследования в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта показатель экспорта продукции АПК в республике к 2024 году должен достичь 230 млн долларов.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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