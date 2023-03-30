Застройщик из Уфы принимает сертификаты от переселенцев из Херсона на покупку жилья

Среди застройщиков, которые в числе первых принимают такие сертификаты на покупку жилья, компания «КПД Девелопмент». В частности, у них для покупки доступны квартиры в Уфе (в том числе ЖК «Новая Дема») и Стерлитамаке (в том числе ЖК «Прибрежный») — как в уже введенных в эксплуатацию домах, так и в строящихся. Во всех ЖК квартиры сдаются с чистовой отделкой (обои, линолеум, натяжной потолок, межкомнатные двери, сантехника, электроплита), то есть в нее сразу можно заселяться. Минимальная площадь квартир с учетом лоджий (которые включаются в площадь с понижающим коэффициентом 0,5 — прим. ред.) — 29,75 кв.м (однокомнатные), 50,55 кв.м (двухкомнатные), 73,15 кв.м (трехкомнатные).