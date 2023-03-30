Застройщик из Уфы принимает сертификаты от переселенцев из Херсона на покупку жилья

Posted Сегодня, 04:01
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В их числе — соцвыплаты на приобретение жилья на основании выдаваемых именных жилищных сертификатов.
Среди застройщиков, которые в числе первых принимают такие сертификаты на покупку жилья, компания «КПД Девелопмент». В частности, у них для покупки доступны квартиры в Уфе (в том числе ЖК «Новая Дема») и Стерлитамаке (в том числе ЖК «Прибрежный») — как в уже введенных в эксплуатацию домах, так и в строящихся. Во всех ЖК квартиры сдаются с чистовой отделкой (обои, линолеум, натяжной потолок, межкомнатные двери, сантехника, электроплита), то есть в нее сразу можно заселяться. Минимальная площадь квартир с учетом лоджий (которые включаются в площадь с понижающим коэффициентом 0,5 — прим. ред.) — 29,75 кв.м (однокомнатные), 50,55 кв.м (двухкомнатные), 73,15 кв.м (трехкомнатные).
Добавим, что такие сертификаты предоставляются однократно за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территории». Общая площадь жилья должна быть не ниже нормы предоставления жилья по договору соцнайма. Приобретение жилья на первичном или вторичном рынке доступно у физлиц и юрлиц, выплата производится в безналичной форме. При использовании этой меры поддержки приобретенное жилье должно быть оформлено в общую долевую собственность заявителя и членов его семьи, указанных в сертификате.
Документ также подчеркивает, что если стоимость жилья превышает размер соцвыплаты в сертификате, в договоре должен быть определен порядок уплаты недостающей суммы. При покупке также возможно привлекать собственные средства или брать кредит.
Подробнее о механизме предоставления данной меры поддержки можно узнать из самого документа на портале правовой информации. В качестве приложения к нему добавлено заявление на получение жилищного сертификата и на его оплату.
Застройщик «КПД Девелопмент» подчеркивает, что квартиры он сдает только с чистовой отделкой в стиле «hygge», поскольку это лучшая возможность избежать утомительного ремонта, а владельцам остается только взять ключи и начать жить в новой квартире. Так, в квартирах уже смонтировала электрика и натяжные потолки, установлены межкомнатные двери, уложен линолеум, стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску, в санузлах установлена сантехника. Важно, что отделка выполнена из современных и безопасных материалов.
Что касается инфраструктуры, то внутридомовые дворы отличаются простором, полноценным озеленением и комфортом. Пространство органично разделяется на спортивные и детские игровые зоны, места для отдыха взрослых, площадки для занятия спортом. При этом у каждого двора — своя уникальная концепция, в рамках которой людям любого возраста уютно и комфортно. Дополняют стиль красивые и эргономичные подъезды, в которых одинаково комфортно передвигаться и мамам с колясками, и пожилым людям.
Напомним, в январе 2023 года вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов уточнил, что с апреля 2022 года в пункты временного размещения республики прибыло более 900 вынужденных переселенцев из Украины, а также из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Минувшей осенью премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение компенсировать Башкирии 25,7 млн руб. за понесенные траты на размещение и питание беженцев. Всего на данные цели из резервного фонда было выделено 1,29 млрд руб.
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