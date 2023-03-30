За перелеты Радия Хабирова на вертолете заплатят еще 72 млн рублей

Ранее Арбитражный суд Тюмени взыскал с этой организации почти 178 млн рублей основного долга и процентов. Как следует из материалов дела, один летный час обходился Фонду СЦП в 234 910 рублей, причем по условиям договора заказчик должен был ежемесячно оплачивать не менее 50 часов, даже если фактический налет был меньше. Ответчик пытался обжаловать это решение в апелляции, но вышестоящая инстанция не нашла причин для пересмотра.