За перелеты Радия Хабирова на вертолете заплатят еще 72 млн рублей

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Published Сегодня, 06:39
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Компания «ЮТэйр — Вертолетные услуги» взыскала с республиканского Фонда социальных целевых программ (СЦП) долг и проценты за пользование чужими деньгами на общую сумму 72 млн рублей. Авиаперевозчик, вероятно, предоставлял экипаж для вертолета, приобретенного в 2019 году для главы Башкирии Радия Хабирова.
Само воздушное судно купила другая организация — АО «Региональный фонд». Вертолет ей обошелся в 430 млн рублей.
Договоры на авиационное обслуживание заключили с Фондом СЦП. Однако организация не рассчиталась с «Ютэйр».
Ранее Арбитражный суд Тюмени взыскал с этой организации почти 178 млн рублей основного долга и процентов. Как следует из материалов дела, один летный час обходился Фонду СЦП в 234 910 рублей, причем по условиям договора заказчик должен был ежемесячно оплачивать не менее 50 часов, даже если фактический налет был меньше. Ответчик пытался обжаловать это решение в апелляции, но вышестоящая инстанция не нашла причин для пересмотра.
В АО «Региональный фонд» поступают дивиденды от принадлежащих Башкирии акций крупных предприятий. Фонд СЦП аккумулирует благотворительные пожертвования, сотрудничает с крупнейших компаниями, в числе которых АНК «Башнефть», ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «АК „Транснефть“ и ПАО „Сибур“, финансирует социальные некоммерческие проекты.
Это не первый иск, связанный с полетами Радия Хабирова. На рассмотрении Арбитражного суда Башкирии находятся два заявления Регфонда к «Ютэйр-Вертолетные услуги». В первом организация потребовала взыскать с авиаперевозчика 18,47 млн рублей задолженности. Спор возник из-за ненадлежащего, по мнению истца, исполнения обязательств по договору аренды (вероятно, «Ютэйр» арендовал приобретенный фондом для Хабирова вертолет). Во втором иске Регфонд требует расторжения этого договора, который заключили в мае 2019 года.
Оба фонда — Региональный и СЦП — стали участниками еще одного скандала, связанного со строительством Центра управления регионом на склоне реки Белой. В региональном Управлении Федеральной антимонопольной службы ранее пришли к выводу, что строительство финансировалось через фонды, чтобы обойти конкурсные процедуры. Суд с таким решением согласился.
В конце февраля стало известно, что в УФАС установили признаки нарушений и при заключении контрактов на оплату перелетов главы Башкирии.