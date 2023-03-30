Врач из Уфы назвала природное средство от 7 серьезных болезней

Со слов Нигмановой, данное средство можно принимать при мужских болезнях - эректильной дисфункции, при нарушениях семяизвержения, при половой слабости, хроническом простатите (но только после консультации уролога!). Женщинам это средство советуется при циститах, для профилактики онкозаболеваний репродуктивных органов, регулировании менструального цикла и при климаксе. В целом и общем, по мнению Нигмановой, средство повышает иммунитет, помогает бороться с переутомлением, оказывает общее противовоспалительное и противомикробное действие, применяется при хронических заболеваниях легких, а также в комплексе при лечения варикоза и геморроя, также улучшает работу сердца и мозга.



Однако у бобровой струи есть противопоказания - кастореум нельзя людям с индивидуальной непереносимостью, беременным и кормящим, людям до 28 лет, онкобольным, а также при диарее, повышенной свертываемости крови, при повышенной возбудимости и бессоннице, почечной недостаточности и людям с выраженным атеросклерозом и стенокардией.