Врач из Уфы назвала природное средство от 7 серьезных болезней

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о так называемой "природной виагре" - природном натуральном средстве, которое поднимает мужскую потенцию, а также, со слов врача, положительно влияет и на женское репродуктивное здоровье. Это кастореум, или бобровый секрет - особое вещество с запахом, напоминающем запах дегтя, которое выделяют речные бобры. Бобровая струя бывает в виде кремов и мазей, а также в виде свечей и капсул.
Со слов Нигмановой, данное средство можно принимать при мужских болезнях - эректильной дисфункции, при нарушениях семяизвержения, при половой слабости, хроническом простатите (но только после консультации уролога!). Женщинам это средство советуется при циститах, для профилактики онкозаболеваний репродуктивных органов, регулировании менструального цикла и при климаксе. В целом и общем, по мнению Нигмановой, средство повышает иммунитет, помогает бороться с переутомлением, оказывает общее противовоспалительное и противомикробное действие, применяется при хронических заболеваниях легких, а также в комплексе при лечения варикоза и геморроя, также улучшает работу сердца и мозга.
Однако у бобровой струи есть противопоказания - кастореум нельзя людям с индивидуальной непереносимостью, беременным и кормящим, людям до 28 лет, онкобольным, а также при диарее, повышенной свертываемости крови, при повышенной возбудимости и бессоннице, почечной недостаточности и людям с выраженным атеросклерозом и стенокардией.
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* Информация в статье носит информационный характер. Перед применением необходима консультация врача.