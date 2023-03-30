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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Власти Башкирии перечислили выплаты бойцам СВО от заключения контракта до возвращения

30 марта 2023, 03:56
Фото: 1MI

От 20 тысяч до 14,4 млн рублей: все денежные выплаты участникам СВО из Башкирии

Названы точные размеры выплат от подъемных до суточных для военнослужащих из республики.

Названы точные размеры выплат от подъемных до суточных для военнослужащих из республики.

Более года в Башкирии функционируют ресурсы для информирования жителей по актуальным вопросам. «Объясняем. Башкортостан» использует информацию от органов власти и местного самоуправления республики и публикует полный список выплат, которые полагаются участникам специальной военной операции из Башкирии.

С момента заключения контракта:

• рядовой — от 35 до 40 тысяч рублей
• сержант — от 45 до 50 тысяч рублей
• прапорщик — от 50 до 60 тысяч рублей
• ежегодная материальная помощь — от 20 тысяч рублей
• подъемное пособие — от 20 тысяч рублей
• единовременная выплата при заключении контракта на срок от 1 года — 195 тысяч рублей.

В зоне СВО:

• суточные (командировочные) выплаты — 4 240 рублей
• два оклада ежемесячно — сумма варьируется от 20 до 35 тысяч рублей
• ежемесячная социальная выплата — 37 тысяч рублей
• страховая выплата в случае ранения — 3 млн руб. (дополнительные выплаты в зависимости от степени ранения — от 70 до 300 тысяч рублей)
• страховая выплата семье в случае гибели — 12 млн 400 тысяч рублей и 2 млн руб. от республики
• присваивается статус ветерана боевых действий

Ранее Mkset подробно рассказывал о социальных льготах, которые положены не только самим участникам специальной военной операции, но и членам их семей.

Напомним, сегодня в Башкирии уже сформировано три добровольческих батальона. В еще три батальона идет набор. Пункты приема открыты не только в Уфе, но и в Стерлитамаке и городе Дюртюли. В конце марта в Башкирии заработал единый короткий номер 117, позвонив по которому можно получить все ответы на вопросы, касающиеся службы в армии по контракту.

Стоит напомнить и о том, что на заседании Курултая Башкирии 29 марта после выступления депутата Булата Юмадилова, который три месяца провел на СВО, где находился под городом Бахмут, спикер Курултая Константин Толкачев посетовал на недостаток в обществе патриотизма, напомнил, что защищать отечество это долг и призвал самих депутатов активнее участвовать непосредственно в СВО.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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