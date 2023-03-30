Власти Башкирии перечислили выплаты бойцам СВО от заключения контракта до возвращения

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Названы точные размеры выплат от подъемных до суточных для военнослужащих из республики.
Более года в Башкирии функционируют ресурсы для информирования жителей по актуальным вопросам. «Объясняем. Башкортостан» использует информацию от органов власти и местного самоуправления республики и публикует полный список выплат, которые полагаются участникам специальной военной операции из Башкирии.
• рядовой — от 35 до 40 тысяч рублей
• сержант — от 45 до 50 тысяч рублей
• прапорщик — от 50 до 60 тысяч рублей
• ежегодная материальная помощь — от 20 тысяч рублей
• подъемное пособие — от 20 тысяч рублей
• единовременная выплата при заключении контракта на срок от 1 года — 195 тысяч рублей.
• суточные (командировочные) выплаты — 4 240 рублей
• два оклада ежемесячно — сумма варьируется от 20 до 35 тысяч рублей
• ежемесячная социальная выплата — 37 тысяч рублей
• страховая выплата в случае ранения — 3 млн руб. (дополнительные выплаты в зависимости от степени ранения — от 70 до 300 тысяч рублей)
• страховая выплата семье в случае гибели — 12 млн 400 тысяч рублей и 2 млн руб. от республики
• присваивается статус ветерана боевых действий
Ранее Mkset подробно рассказывал о социальных льготах, которые положены не только самим участникам специальной военной операции, но и членам их семей.
Напомним, сегодня в Башкирии уже сформировано три добровольческих батальона. В еще три батальона идет набор. Пункты приема открыты не только в Уфе, но и в Стерлитамаке и городе Дюртюли. В конце марта в Башкирии заработал единый короткий номер 117, позвонив по которому можно получить все ответы на вопросы, касающиеся службы в армии по контракту.
Стоит напомнить и о том, что на заседании Курултая Башкирии 29 марта после выступления депутата Булата Юмадилова, который три месяца провел на СВО, где находился под городом Бахмут, спикер Курултая Константин Толкачев посетовал на недостаток в обществе патриотизма, напомнил, что защищать отечество это долг и призвал самих депутатов активнее участвовать непосредственно в СВО.