Власти Башкирии перечислили выплаты бойцам СВО от заключения контракта до возвращения

Напомним, сегодня в Башкирии уже сформировано три добровольческих батальона. В еще три батальона идет набор. Пункты приема открыты не только в Уфе, но и в Стерлитамаке и городе Дюртюли. В конце марта в Башкирии заработал единый короткий номер 117, позвонив по которому можно получить все ответы на вопросы, касающиеся службы в армии по контракту.