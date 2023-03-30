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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

В Уфе загорелась стройка Центра борьбы за 5 миллиардов рублей

30 марта 2023, 16:07
Фото: 1MI
Об этом сообщает МЧС Башкирии.

В Уфе на территории стройки Центра борьбы загорелась будка. Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар начался по адресу Комсомольская 161/1.

На место были брошены силы и средства МЧС и других экстренных служб. На данный момент пожар локализован, однако дальнейшее тушение еще продолжается.

— Предварительно без погибших и травмированных. Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.

Напомним, что строительство Центра борьбы в Уфе входит в перечень «юбилейных» объектов. Контракт на 5 миллиардов рублей на реализацию проекта заключен с компанией «Проектстройкомплекс».

#Элина Сайфранова
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