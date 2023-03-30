В Уфе загорелась стройка Центра борьбы за 5 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В Уфе на территории стройки Центра борьбы загорелась будка. Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар начался по адресу Комсомольская 161/1.
На место были брошены силы и средства МЧС и других экстренных служб. На данный момент пожар локализован, однако дальнейшее тушение еще продолжается.
— Предварительно без погибших и травмированных. Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.
Напомним, что строительство Центра борьбы в Уфе входит в перечень «юбилейных» объектов. Контракт на 5 миллиардов рублей на реализацию проекта заключен с компанией «Проектстройкомплекс».