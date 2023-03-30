В Нефтекамске «Башкирский дворик» простоял полгода, а после его разрушил мусоровоз

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Нефтекамске мусоровоз проехался по брусчатке и увяз в ней, в результате чего часть покрытия оказалась разрушена. Об этом сообщают горожане, публикуя запись с камер.
Так, на кадрах видно, как водитель мусоровоза проезжает по пешеходной дороге и по ходу движения разрушает покрытие. После чего сдает назад, за собой оставляет лишь песок, куски брусчатки и яму. Автор публикации отмечает, что часть вины в произошедшем лежит и на подрядчике.
— Водитель конечно идиот, что поехал по пешеходной дорожке, но… Чтобы так в ней увязнуть, нужно что бы песок под плиткой напитался водой и не имел возможности просохнуть. Проще говоря, там яма, а это уже вина подрядчика. Как видно из нашего прошлого видео плитка просела и с другой стороны дороги, — пишет автор публикации в соцсетях.
Действительно, на второй видеозаписи жильцы показывают как разрушения, которые после себя оставил мусоровоз, так и яму на противоположной стороне пешеходной дорожки.
На кадрах видно, что спецтехника принадлежит ГК «Мехуборке», в которую входит скандальный регоператор «Дюртюлимелиоводстрой». Ранее глава Башкирии несколько раз требовал от подчиненных «дожать вопрос» и расторгнуть с организацией договор.
Mkset направил официальные запросы в мэрию Нефтекамска, а также гендиректору ООО «Дюртюлимелиоводстрой».