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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Нефтекамске «Башкирский дворик» простоял полгода, а после его разрушил мусоровоз

30 марта 2023, 14:28

В одном из дворов Нефтекамска мусоровоз разрушил «Башкирский дворик»

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

В Нефтекамске мусоровоз проехался по брусчатке и увяз в ней, в результате чего часть покрытия оказалась разрушена. Об этом сообщают горожане, публикуя запись с камер.

Так, на кадрах видно, как водитель мусоровоза проезжает по пешеходной дороге и по ходу движения разрушает покрытие. После чего сдает назад, за собой оставляет лишь песок, куски брусчатки и яму. Автор публикации отмечает, что часть вины в произошедшем лежит и на подрядчике.

— Водитель конечно идиот, что поехал по пешеходной дорожке, но… Чтобы так в ней увязнуть, нужно что бы песок под плиткой напитался водой и не имел возможности просохнуть. Проще говоря, там яма, а это уже вина подрядчика. Как видно из нашего прошлого видео плитка просела и с другой стороны дороги, — пишет автор публикации в соцсетях.
Видео: Вечерний Нефтекамск // vk.com

Действительно, на второй видеозаписи жильцы показывают как разрушения, которые после себя оставил мусоровоз, так и яму на противоположной стороне пешеходной дорожки.

Видео: Вечерний Нефтекамск // vk.com

На кадрах видно, что спецтехника принадлежит ГК «Мехуборке», в которую входит скандальный регоператор «Дюртюлимелиоводстрой». Ранее глава Башкирии несколько раз требовал от подчиненных «дожать вопрос» и расторгнуть с организацией договор.

Mkset направил официальные запросы в мэрию Нефтекамска, а также гендиректору ООО «Дюртюлимелиоводстрой».

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Видео
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