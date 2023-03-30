В Нефтекамске «Башкирский дворик» простоял полгода, а после его разрушил мусоровоз

Так, на кадрах видно, как водитель мусоровоза проезжает по пешеходной дороге и по ходу движения разрушает покрытие. После чего сдает назад, за собой оставляет лишь песок, куски брусчатки и яму. Автор публикации отмечает, что часть вины в произошедшем лежит и на подрядчике.