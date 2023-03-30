В Минпромторге России хотят приступить к экспериментальной маркировке напитков в мае

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Информагентство РИА Новости представило эту информацию, ссылаясь на данные постановления, размещенные на сайте проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет Russian.rt.com.
Сообщается, что экспериментальная маркировка в числе прочей продукции коснется соков и сокосодержащих напитков.
Кроме того, в российском Минпромторге рассказали о проекте по обязательной маркировке биологически активных добавок (БАДов), старт которого намечен на октябрь текущего года.