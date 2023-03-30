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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Минпромторге России хотят приступить к экспериментальной маркировке напитков в мае

30 марта 2023, 12:39
В Российском Минпромторге приняли решение начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков 15 мая 2023 года. Он должен завершиться в будущем году 1 февраля.

Информагентство РИА Новости представило эту информацию, ссылаясь на данные постановления, размещенные на сайте проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет Russian.rt.com.

Сообщается, что экспериментальная маркировка в числе прочей продукции коснется соков и сокосодержащих напитков.

Кроме того, в российском Минпромторге рассказали о проекте по обязательной маркировке биологически активных добавок (БАДов), старт которого намечен на октябрь текущего года.

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