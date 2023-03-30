Машина скорой помощи попала в очередное ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:58
Утром 30 марта недалеко от Стерлитамака, а именно на 33 километре дороги, соединяющей Стерлитамак и Раевку, произошло смертельное ДТП с участие кареты скорой помощи. Инцидент произошел около 11 часов утра, об это сообщает ГИБДД по республике, уточняя, что других подробностей пока нет.
Известно, что в машине скорой помощи находились пассажиры, в каком состоянии они находились до ДТП, то есть были ли пациентами или же медиками, в сообщении правоохранителей не уточняется. Однако известно, что и двоим пассажиром автомобиля УАЗ скорой помощи и водителю скорой помощи понадобилась помощь врачей.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности происшествия уточняются.
Напомним, ДТП в которые попадают автомобили скорой помощи попадают под пристальное внимание правоохранителей. В республике уже происходило несколько трагедий и близкие погибших в таких ДТП скоропомощников были уверены в том, что погибшие перерабатывали и трагедии можно было бы избежать, если бы медиков не нагружали работой сверх меры.