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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Машина скорой помощи попала в очередное ДТП в Башкирии

30 марта 2023, 06:32
Фото: 1MI
Водитель иномарки «Форд Мондео» погиб на месте от полученных травм.

Утром 30 марта недалеко от Стерлитамака, а именно на 33 километре дороги, соединяющей Стерлитамак и Раевку, произошло смертельное ДТП с участие кареты скорой помощи. Инцидент произошел около 11 часов утра, об это сообщает ГИБДД по республике, уточняя, что других подробностей пока нет.

Известно, что в машине скорой помощи находились пассажиры, в каком состоянии они находились до ДТП, то есть были ли пациентами или же медиками, в сообщении правоохранителей не уточняется. Однако известно, что и двоим пассажиром автомобиля УАЗ скорой помощи и водителю скорой помощи понадобилась помощь врачей.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, ДТП в которые попадают автомобили скорой помощи попадают под пристальное внимание правоохранителей. В республике уже происходило несколько трагедий и близкие погибших в таких ДТП скоропомощников были уверены в том, что погибшие перерабатывали и трагедии можно было бы избежать, если бы медиков не нагружали работой сверх меры.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Новости Башкирии#Происшествия
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