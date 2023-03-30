Машина скорой помощи попала в очередное ДТП в Башкирии

Напомним, ДТП в которые попадают автомобили скорой помощи попадают под пристальное внимание правоохранителей. В республике уже происходило несколько трагедий и близкие погибших в таких ДТП скоропомощников были уверены в том, что погибшие перерабатывали и трагедии можно было бы избежать, если бы медиков не нагружали работой сверх меры.