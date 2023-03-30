Социальный фонд сообщил неожиданную новость о выплатах на детей жителям Башкирии

На сегодняшний день данные выплаты в России приходят в разные дни в разных регионах, и точный день зачисления не известен, а находится в диапазоне либо с 1 по 15, либо с 16 по 25 число. С июня 2023 года деньги будут приходить не за текущий месяц, а за истекший. Известна и точная дата получения выплаты – 5 число месяца. Разъясняется, что 5 июня получатели данной выплаты получат перечисления за май.