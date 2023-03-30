Социальный фонд сообщил неожиданную новость о выплатах на детей жителям Башкирии

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
В Социальном фонде России сообщили о изменениях связанных с начислением выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. Оформить ее с 2023 года можно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, но только в случае, если доход на одного члена семьи не превышает размера двух региональных прожиточных минимумов.
На сегодняшний день данные выплаты в России приходят в разные дни в разных регионах, и точный день зачисления не известен, а находится в диапазоне либо с 1 по 15, либо с 16 по 25 число. С июня 2023 года деньги будут приходить не за текущий месяц, а за истекший. Известна и точная дата получения выплаты – 5 число месяца. Разъясняется, что 5 июня получатели данной выплаты получат перечисления за май.
Напомним, оформление данной выплаты единственный законный способ “обналичить” материнский или семейный капитал. Так вчера Mkset со ссылкой на прокуратуру публиковал историю отца семейства, который хотел обналичить данную выплату, но вместо денег получил уголовное дело.