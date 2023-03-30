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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

С потопом в Демском парке за 200 млн рублей решили бороться неожиданным путем

30 марта 2023, 04:56
Фото: mkset.ru

В Уфе из затопленного парка в Деме за 200 миллионов воду вывозят трактором на дорогу

Нетривиальное решение по избавлению от лишней воды рассмешило жителей района.

Демский парк в Уфе, реконструкция которого стала подарком к грядущему 450-летию Уфы, не перестает удивлять. В день его открытия, на которое приехал глава республики Радий Хабиров, в парке не включили свет и многочисленные гости, желающие оценить парк пришли в темноту. Еще до этого жители замечали, что скамейки в новом парке стоят под гнездами грачей и это имеет неприятные последствия.

 

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Весна пришла с новыми сюрпризами. Парк ожидаемо затопило. Для демчан парк полный воды не новость, однако при проектировании реконструкции за 200 миллионов рублей это нюанс можно было предусмотреть и что-то предпринять. Как например было принято решение рубить деревья, что крайне не нравилось местным жителям. 

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Как сообщали в администрации Демского района, еще в 2020 году команда Института развития городов Башкортостана совместно с администрацией Уфы и Демского района приступила к исследованию парка. Там были проведены онлайн-опросы, организован проектный семинар с жителями и встреча архитекторов с горожанами. В конце 2021 года специалисты Института развития городов Башкортостана в рамках программы «Про районы» провели социокультурное исследование и узнали пожелания горожан.

А в феврале 2022 года для вовлечения горожан в разработку концепции парка специалисты Института совместно с администрацией Демского района организовали фокус-группы с организаторами событий в парке, подростками, а также с предпринимателями, работающими на территории парка. Но видимо никто из них не бывал в парке весной и этот момент все-таки остался незамеченным. Имеем то, что имеем.

пожалуй вывоз воды трактором лучше всех этих ливневок
Видео: telegram-канал UFA_RB

Что ж, после драки кулаками не машут, однако проблема видимо приняла настолько ощутимые масштабы, что с «большой водой» в парке было решено бороться. Методика оказалась нетривиальной, оригинальной и даже забавной. Жители района засняли как трактор ездит по парку, загребая ковшом воду, и тащит ее до дороги по улице Ухтомского, которую, к слову сказать, в позапрошлом году тоже долго и старательно ремонтировали. Увидевший данное высокотехнологичное ноу-хау житель района не сдерживая смеха и подколок заснял процесс на видео и выложил в социальные сети.

Остается только догадываться насколько полезно для брусчатки и тротуарной плитки агрессивное воздействие металла, тем более что 28 марта в центре Уфы малогабаритная коммунальная машина провалилась в брусчатку посреди улицы Ленина. Поживем — увидим.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Видео
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