С потопом в Демском парке за 200 млн рублей решили бороться неожиданным путем

Что ж, после драки кулаками не машут, однако проблема видимо приняла настолько ощутимые масштабы, что с «большой водой» в парке было решено бороться. Методика оказалась нетривиальной, оригинальной и даже забавной. Жители района засняли как трактор ездит по парку, загребая ковшом воду, и тащит ее до дороги по улице Ухтомского, которую, к слову сказать, в позапрошлом году тоже долго и старательно ремонтировали. Увидевший данное высокотехнологичное ноу-хау житель района не сдерживая смеха и подколок заснял процесс на видео и выложил в социальные сети.