Перелеты Хабирова, загнивающий детсад и утонувший в грязи элитный поселок Уфы

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Updated Сегодня, 16:41
Фонду социальных целевых программ придется заплатить за полеты Хабирова еще 72 млн. Решение об этом принял Арбитражный суд Тюмени, оно не вступило в силу и может быть обжаловано. Компания «ЮТэйр — Вертолетные услуги» взыскала с республиканского Фонда социальных целевых программ (СЦП) долг и проценты за пользование чужими деньгами на общую сумму 72 млн рублей. Авиаперевозчик, вероятно, предоставлял экипаж для вертолета, приобретенного в 2019 году для главы Башкирии Радия Хабирова.
Жители Башкирии показали загнивающий детсад «Аленушка». Буквально тут же проблему в местном отделе образования признали. Удивительно, как детский сад в таком состоянии выстоял и обошелся без трагических инцидентов.
В Уфе тем временем элитный поселок утонул в грязи. Вот уже в течение нескольких недель жители поселка Нагаево вопреки его репутации одного из самых элитных в Башкирии вынуждены ходить по улицам в рыбацких сапогах, а то и вовсе в бахилах. О том, как мечта о жизни за городом обернулась кошмаром — в материале Mkset.
Мэрия Уфы «выселяет» кафе обещавшей накормить всю республику сети «Папа-гриль». Мэрия Уфы направила иск в Арбитражный суд Башкирии к сети ресторанов быстрого питания «Папа-гриль». Чиновники требуют заставить компанию снести торговый павильон, расположенный на улице Центральной в Демском районе Уфы. Примечательно, что ранее эту компанию и разрекламировали башкирские чиновники.