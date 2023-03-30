mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Перелеты Хабирова, загнивающий детсад и утонувший в грязи элитный поселок Уфы

30 марта 2023, 16:39
Главные события 30 марта в Башкирии по версии Mkset.

Фонду социальных целевых программ придется заплатить за полеты Хабирова еще 72 млн. Решение об этом принял Арбитражный суд Тюмени, оно не вступило в силу и может быть обжаловано. Компания «ЮТэйр — Вертолетные услуги» взыскала с республиканского Фонда социальных целевых программ (СЦП) долг и проценты за пользование чужими деньгами на общую сумму 72 млн рублей. Авиаперевозчик, вероятно, предоставлял экипаж для вертолета, приобретенного в 2019 году для главы Башкирии Радия Хабирова.

Жители Башкирии показали загнивающий детсад «Аленушка». Буквально тут же проблему в местном отделе образования признали. Удивительно, как детский сад в таком состоянии выстоял и обошелся без трагических инцидентов.

В Уфе тем временем элитный поселок утонул в грязи. Вот уже в течение нескольких недель жители поселка Нагаево вопреки его репутации одного из самых элитных в Башкирии вынуждены ходить по улицам в рыбацких сапогах, а то и вовсе в бахилах. О том, как мечта о жизни за городом обернулась кошмаром — в материале Mkset.

Мэрия Уфы «выселяет» кафе обещавшей накормить всю республику сети «Папа-гриль». Мэрия Уфы направила иск в Арбитражный суд Башкирии к сети ресторанов быстрого питания «Папа-гриль». Чиновники требуют заставить компанию снести торговый павильон, расположенный на улице Центральной в Демском районе Уфы. Примечательно, что ранее эту компанию и разрекламировали башкирские чиновники.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Пакеты на обуви и страх захлебнуться: как элитный поселок под Уфой утонул в грязи
Сегодня, 12:56
Мэрия Уфы «выселяет» кафе обещавшей накормить всю республику сети «Папа-гриль»
Сегодня, 14:10
За перелеты Радия Хабирова на вертолете заплатят еще 72 млн рублей
Сегодня, 06:39
«Как из фильма ужасов»: жители Башкирии показали загнивающий детсад «Аленушка»
Сегодня, 09:25
Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе смертельной болезнью
Вчера, 06:31
6 главных законов, которые изменят жизнь жителей Башкирии с 1 апреля 2023 года
Сегодня, 08:06