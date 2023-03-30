Перелеты Хабирова, загнивающий детсад и утонувший в грязи элитный поселок Уфы

В Уфе тем временем элитный поселок утонул в грязи. Вот уже в течение нескольких недель жители поселка Нагаево вопреки его репутации одного из самых элитных в Башкирии вынуждены ходить по улицам в рыбацких сапогах, а то и вовсе в бахилах. О том, как мечта о жизни за городом обернулась кошмаром — в материале Mkset.