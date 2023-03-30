Пакеты на обуви и страх захлебнуться: как элитный поселок под Уфой утонул в грязи

Настоящая грязь, как и обещали местные, начинается именно на пересечении двух улиц. Представьте себе перекрёсток, со всех сторон перерытый строительной техникой, с лужами такой глубины, что в них иной раз застревают колеса грузовиков и непролазную ни для людей, ни для машин кашу из песка, грязи и глины. И вот уже несколько недель жители поселка вынуждены каждый день заранее планировать свой маршрут, чтобы в очередной раз не повредить машину, звонить детям по несколько раз на дню, чтобы удостовериться, что никто из них не застрял в луже, и ходить по поселку, натянув как можно выше рыбацкие сапоги. По словам местных жителей, ситуация с грязью в межсезонье здесь всегда была непростой, однако с таким приходится сталкиваться впервые.