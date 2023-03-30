Пакеты на обуви и страх захлебнуться: как элитный поселок под Уфой утонул в грязи

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Ранняя весна в этом году в Башкирии уже успела стать одной из главных тем для обсуждения. Стремительное потепление принесло с собой немало поводов для тревоги и недовольства среди граждан республики. Так, соцсети заполонили жалобы на плохую уборку улиц, грязь и огромные лужи. Пересчитать все обращения жителей республики не представляется возможным, ведь многие просто смирились с текущей погодной обстановкой, замерев в ожидании момента, пока утонувшие в грязи дворы и затопленные улицы сами не придут в нормальное состояние. Однако жители поселка Нагаево, судя по всему, всё же решили действовать.
О ситуации в поселке рассказала в соцсетях местная жительница Мария Ю. К своей жалобе девушка прикрепила несколько фотографий с улиц поселка. На кадрах — непроходимое месиво из грязи, глины и щебня. В выбоинах дорог, которые по размеру больше напоминают разрытые котлованы — мутная вода. Ямы же, по словам жителей поселка, могут достигать нескольких метров в глубину. Причем на фото, выложенных в соцсети, запечатлена местность неподалёку от школьной остановки — дети в ожидании автобуса стоят на проезжей части едва ли не по уши в грязи.
— В таком состоянии оказался весь Есенинский-2 [коттеджный поселок в Нагаево - прим. ред.] после осенне-зимних работ "Газпрома" [здесь и далее - Газпром Газораспределение Уфа - прим. ред.]. После того, как они проложили газопровод, засыпали его смесью грунта и снега, который сейчас начал таять, и все ямы промыло. Дорог не было нормальных с самого начала, но после работ "Газпрома" они кончились вовсе, — рассказывает девушка.
Жители пытаются своими силами привести дороги в более или менее приемлемое состояние: сами делают ограждения возле наиболее глубоких ям, ищут способы их засыпать, однако сил местных жителей катастрофически не хватает. Тем более что в поселке огромный трафик машин, а проезжающие на большой скорости большегрузы делают ямы лишь ещё глубже.
На место событий отправился корреспондент Mkset, чтобы своими глазами увидеть, как складывается ситуация в элитном посёлке, погрязшем в грязи.
По словам местных жителей, наиболее критичная ситуация здесь на пересечении улицы Янтарной и Безымянной, однако уже в начале Янтарной становится понятно, что дорога будет непростой. Асфальта здесь как такового нет: дорога полностью состоит из размытой грязи с неглубокими лужами и колеёй. С обеих сторон дорогу опоясывают невысокие сугробы из грязно-белого снега. Несмотря на грязь, пройти здесь при желании (а также при наличии резиновых сапог) можно, хоть это и будет неприятно.
Настоящая грязь, как и обещали местные, начинается именно на пересечении двух улиц. Представьте себе перекрёсток, со всех сторон перерытый строительной техникой, с лужами такой глубины, что в них иной раз застревают колеса грузовиков и непролазную ни для людей, ни для машин кашу из песка, грязи и глины. И вот уже несколько недель жители поселка вынуждены каждый день заранее планировать свой маршрут, чтобы в очередной раз не повредить машину, звонить детям по несколько раз на дню, чтобы удостовериться, что никто из них не застрял в луже, и ходить по поселку, натянув как можно выше рыбацкие сапоги. По словам местных жителей, ситуация с грязью в межсезонье здесь всегда была непростой, однако с таким приходится сталкиваться впервые.
Жители Нагаево уже неоднократно обращались в местный «Газпром» с просьбами привести дороги в нормальное состояние. Звонки и жалобы, по их словам, сыпались сотнями, и в какой-то момент на них попросту перестали отвечать.
— У них было две отмазки. Первая, что им якобы мешает это сделать снег, при этом дважды они приезжали сюда и закладывали все глиной, раскопанной ими же. Просто засыпали, через неделю вся глина, смешиваясь с водой, уплывала. Вторая отговорка — что у них якобы нет щебня. Там сказали, что найдут его и все сделают. Обещали сделать на этой неделе. Но как такое возможно, что у "Газпрома" вдруг нет щебня или нет денег на щебень?, — недоумевает местная жительница Яна.
Примечательным, по словам девушки, является то, что незадолго до приезда корреспондента Mkset сюда неожиданно приехали тракторы и прочая техника, которые начали экстренно закапывать глиной образовавшиеся в земле рытвины и выбоины.
— Вон видите, — указывает Яна на проезжающий по улице большегруз, — даже ЗИЛ перед этими ямами притормаживает, настолько они глубокие. А у большинства здесь легковые машины, поэтому каждый день кто-нибудь да застрянет. Каждый день в чатах кто-нибудь клич о помощи кидает, чтобы его отбуксировали. Многие уже давно с металлическими тросами ездят — на всякий случай, и так уже две недели ежедневно. Нас полностью игнорируют, — рассказывает девушка.
При этом, не дождавшись реакции со стороны "Газпрома", жители попытались улучшить ситуацию своими силами. Так, по словам Яны, некоторые из разломов засыпали бракованным бутом (разновидность строительного камня, применяемого при строительстве фундаментов — прим. ред.). Проехать после этого стало легче, но вскоре и он продавился, и все вновь стало как прежде. Каждая дорога, каждый перекресток здесь изрезан в двух местах - именно там, как правило, и располагаются наиболее непроездные участки. На фоне обильных осадков, выпавших в тот день, ямы заполнились водой, отчего стало лишь ещё проще оценить их глубину. В некоторых из них нога может увязнуть по колено.
— Люди забаррикадированы. Выехать по нормальной дороге невозможно, — констатируют местные жители.
Страдают от сложившейся ситуации не только люди, но и автомобили. Огромное количество коробок, подвесок, глушителей было «убито» на этих дорогах. Сумму ущерба от «дороги ярости» местные жители уже оценивают в сотни тысяч рублей. Застрять здесь могут и вездеходы, не говоря уже о рядовых малолитражках. На машине с низкой посадкой проехать здесь просто не удастся.
Однако помимо машин есть и ещё нечто гораздо более ценное - это дети. За безопасность своих чад переживают здесь примерно все. Местные жители сами говорят, что поселок «очень семейный», едва ли здесь встретишь бездетную пару. Жители Нагаево опасаются, что их дети могут увязнуть в грязи или, того хуже, упасть и захлебнуться в одной из луж.
Как рассказывает Яна, детей в какой-то момент пришлось переносить буквально на руках, потому что автобус останавливается там, где детям нужно перейти, их затягивает, и мы просто на руках их переносили. Причем автобус тоже вынужден корректировать свой маршрут, объезжать все по другим улицам, потому что риски, что он застрянет — слишком высоки. В связи с этим дети вынуждены по грязи пешком добираться до соседних улиц, чтобы уже там сесть на автобус и поехать в школу.
— Одна из причин, почему люди переезжают за город, — это безопасность. Здесь дети-первоклассники гуляют без родителей, пускай и в пределах улицы. А мерить лужи — это святое дело весной и осенью. И что? Они просто провалятся туда и выбраться не смогут, увязнут. У нас мамы в чатах сейчас перекличку устраивают, по какой улице можно сейчас с коляской пройти, где более или менее можно проехать, чтобы погулять. Это уже до абсурда дошло, а цена вопроса — это буквально щебень, который не может найти "Газпром".
При этом проблема с дорогами в элитном посёлке стоит уже не первый год. По словам жителей Нагаево, согласно документации, они де-юре живут в чистом поле.
— Дорог у нас, грубо говоря, нет. Для того, чтобы дороги легализовать, нужно их поставить на баланс, а сейчас они в частных руках. Для того, чтобы перевести их на баланс администрации, необходимо их привести в порядок, при этом до конца неизвестно, кто именно владеет тем или иным участком дороги. По кадастровой карте дорога, по которой мы идем, — это буквально кусок поля, — говорят жители Нагаево.
— У нас огромное количество отписок. Мы писали персональные обращения, но поняли, что это утопия, — решили писать коллективные жалобы. Мы уже обращались в администрацию, региональную прокуратуру, генпрокуратуру РФ (фото обращений и ответов имеются в распоряжении редакции — прим. ред.), но отовсюду только отписки. От нас отовсюду открещивались, — рассказывает местная жительница Юлия.
Дороги здесь, по словам местных жителей, это своего рода лоскутное одеяло, где один участок принадлежит муниципалитету, а другой — в частной собственности. Из-за этого здесь проблематично провести освещение на фонарных столбах. В «Уфагорсвет» это объяснили тем, что у них нет такой статьи расходов, как «аренда». На отдельных улицах жители своими силами устанавливают освещение, как это, к примеру, было на улице, где живет Юлия. И это можно легко понять, ведь совсем неподалеку от дома женщины располагается автобусная остановка, и ей страшно, что детей из-за темноты могут не заметить водители.
— Самая большая проблема в том, что часть земель осталась в частной собственности. Именно поэтому многие из «дорог» (в лучшем случае представляющих из себя плотно утрамбованную насыпь из асфальтной крошки) просто не могут признать дорогами — они имеют статус благоустройства, — поясняют жители поселка.
Жители сами сходятся во мнении, что проблема с полноценным благоустройством территории поселка стоит остро уже в течение нескольких лет. Разбирательства и проверки могут занять месяцы и годы. Обивание порогов одной за другой разных инстанций в итоге, возможно, приведет к тем, кто виновен в том, что дороги и прочая инфраструктура здесь оказались пущены на самотек. Однако проблема с утопающими в грязи улицами и необъятными ямами сейчас, очевидно, беспокоит куда больше. Остается лишь надеяться, что в глубоких ямах увязнут лишь колеса грузовиков, а не идущие из школы первоклассники.
За комментарием по ситуации с дорогами в Нагаево Mkset обратился в пресс-службу администрации Октябрьского района и в «Газпром Газораспределение Уфа». Мы опубликуем ответы сразу после получения.