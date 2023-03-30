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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Народный артист Башкирии лишился внедорожника и половины своей зарплаты

30 марта 2023, 11:28
Фото: vk.com/Фидан Гафаров

Приставы арестовали внедорожник народного артиста Башкирии Фидана Гафарова за долги

75-летний член совета по развитию культуры лишился автомобиля и половины своей зарплаты.

Стало известно, что народный артист республики Башкортостан Фидан Гафаров, который и сейчас выступает на сцене Башдрамтеатра, лишился автомобиля. Внедорожник Chevrolet Trailblazer арестовали судебные приставы. Помимо авто в аресте оказалась и половина заработной платы, которая автоматически списывается приставами в счет погашения кредита.

Сумма долга по кредиту, по данным с официального сайта федеральной службы судебных приставов, составляет 600 тысяч рублей. Однако помимо кредитного долга в базе исполнительных производств значатся три страницы административных штрафов разного размера.

Однако, несмотря на то, что автомобиль арестован, а половина заработной платы уходит на покрытие долга, артист продолжает выступать на сцене и остается членом совета по развитию культуры.

Фидан Гафаров известен своей визитной карточкой — песней «Уфимские липы». Эта композиция считается неофициальным гимном Уфы, а сам Гафаров является почетным гражданином столицы республики. К слову сказать, это звание дает артисту право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

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#Новости Уфы#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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