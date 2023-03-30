Народный артист Башкирии лишился внедорожника и половины своей зарплаты

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Стало известно, что народный артист республики Башкортостан Фидан Гафаров, который и сейчас выступает на сцене Башдрамтеатра, лишился автомобиля. Внедорожник Chevrolet Trailblazer арестовали судебные приставы. Помимо авто в аресте оказалась и половина заработной платы, которая автоматически списывается приставами в счет погашения кредита.
Сумма долга по кредиту, по данным с официального сайта федеральной службы судебных приставов, составляет 600 тысяч рублей. Однако помимо кредитного долга в базе исполнительных производств значатся три страницы административных штрафов разного размера.
Однако, несмотря на то, что автомобиль арестован, а половина заработной платы уходит на покрытие долга, артист продолжает выступать на сцене и остается членом совета по развитию культуры.
Фидан Гафаров известен своей визитной карточкой — песней «Уфимские липы». Эта композиция считается неофициальным гимном Уфы, а сам Гафаров является почетным гражданином столицы республики. К слову сказать, это звание дает артисту право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте.