Народный артист Башкирии лишился внедорожника и половины своей зарплаты

Стало известно, что народный артист республики Башкортостан Фидан Гафаров, который и сейчас выступает на сцене Башдрамтеатра, лишился автомобиля. Внедорожник Chevrolet Trailblazer арестовали судебные приставы. Помимо авто в аресте оказалась и половина заработной платы, которая автоматически списывается приставами в счет погашения кредита.