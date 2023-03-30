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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

На набережной в Уфе может появиться термальный комплекс и скоростной спуск

30 марта 2023, 14:56
Фото: Ратмир Мавлиев // Telegram
Об этом сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В Уфе власти постепенно «оживляют» Набережную реки Белой. По крайней мере об этом заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Так, с прошлого года власти города ведут планомерную работу по привлечению инвесторов и, по словам сити-менеджера, есть ряд интересных проектов.

— В будущем Набережная должна стать точкой притяжения в любое время года. Хочу отметить, что все объекты должны быть в единой концепции, чтобы было одно общее архитектурное решение. Задачи поставлены, — Ратмир Мавлиев.

Предполагается, что на Набережной появятся: культурный центр «Кухни мира», термальный комплекс, скоростной спуск «Троллей», открытые спортивные площадки и аттракционы.

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#Элина Сайфранова
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