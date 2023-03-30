На набережной в Уфе может появиться термальный комплекс и скоростной спуск

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В Уфе власти постепенно «оживляют» Набережную реки Белой. По крайней мере об этом заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Так, с прошлого года власти города ведут планомерную работу по привлечению инвесторов и, по словам сити-менеджера, есть ряд интересных проектов.
— В будущем Набережная должна стать точкой притяжения в любое время года. Хочу отметить, что все объекты должны быть в единой концепции, чтобы было одно общее архитектурное решение. Задачи поставлены, — Ратмир Мавлиев.
Предполагается, что на Набережной появятся: культурный центр «Кухни мира», термальный комплекс, скоростной спуск «Троллей», открытые спортивные площадки и аттракционы.