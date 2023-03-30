Мэрия Уфы «выселяет» кафе обещавшей накормить всю республику сети «Папа-гриль»

Компания производит восемь видов бургеров, самый дешевый из которых (чикенбургер) стоит 169 рублей. Сеть готовит 12 видов шаурмы (цены — от 189 до 329 рублей), шесть видов хот-догов (от 149 до 199 рублей), пять видов роллов (от 159 до 229 рублей). Компания также производит супы напитки, десерты и др. За прошедший год ее продукция стала дороже на 10% — 30%, подсчитал Mkset.