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Published Сегодня, 14:10

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Мэрия Уфы «выселяет» кафе обещавшей накормить всю республику сети «Папа-гриль»

30 марта 2023, 14:10
Фото: mkset.ru

В Уфе требуют снести кафе сети фаст-фуда «Папа-гриль»

Ранее эту компанию разрекламировали башкирские чиновники.

Мэрия Уфы направила иск в Арбитражный суд Башкирии к сети ресторанов быстрого питания «Папа-гриль». Чиновники требуют заставить компанию снести торговый павильон, расположенный на улице Центральной в Демском районе Уфы.

Суд принял иск к рассмотрению. Спорный объект находится рядом с домом №36, его площадь составляет 14 кв. м, следует из определения суда. Причины претензий мэрии в документах суда не раскрываются. Рассмотрение иска назначено на 23 мая.

Инициатором разбирательства стали чиновники.

«Подача искового заявления инициирована на основании обращения администрации Демского района Уфы, сотрудники которой в ходе осуществления мероприятий по освобождению земельных участков от НТО выявили объект капитального строительства, расположенный на земельном участке, не предоставленном для строительства», — прокомментировали иск в мэрии Уфы.

Рестораны сети «Папа-гриль» получили известность год назад, на волне санкций, введенных западными странами. Так, компанию прорекламировал вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. Он заявил, что «т, а же компания „Папа-гриль“ спокойно заместит „Макдоналдс“, KFC и другие зарубежные компании».

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В июне компания «засветилась» на «Инвестчасе» у главы Башкирии: ее руководитель Дмитрий Вильданов рассказал Радию Хабирову о намерении инвестировать в производственного-торговый холдинг 1,8 млрд рублей. Сеть ресторанов планировала до 2026 года организовать полный цикл производства: выращивать бройлеров, запустить линейку полуфабрикатов, а также создать логистический центр. Тогда компании обещали предоставить льготные займы, в том числе и лизинговые.

Компания производит восемь видов бургеров, самый дешевый из которых (чикенбургер) стоит 169 рублей. Сеть готовит 12 видов шаурмы (цены — от 189 до 329 рублей), шесть видов хот-догов (от 149 до 199 рублей), пять видов роллов (от 159 до 229 рублей). Компания также производит супы напитки, десерты и др. За прошедший год ее продукция стала дороже на 10% — 30%, подсчитал Mkset.

#Наталья Балыкова#Общество
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