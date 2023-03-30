Мэрия Уфы прокомментировала глубокие провалы на проспекте Салавата Юлаева

Напомним, что внимание на состояние дороги уфимцы обратили внимания в конце марта. В социальных сетях они сообщали о глубоких провалах и опасались, что на проезжей части из-за этого может произойти трагедия. Сравнивали проезжую часть «Салаватки» с полой препятствий и аттракционами.