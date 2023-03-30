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Published Сегодня, 13:02

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Мэрия Уфы прокомментировала глубокие провалы на проспекте Салавата Юлаева

30 марта 2023, 13:02
Фото: 1MI
Ранее уфимцы сравнивали провали на проезжей части с полосой и препятствии.

В мэрии Уфы прокомментировали жалобы горожан на состояние проспекта Салавата Юлаева. В частности, жители сообщали о глубоких провалах, которые появились на проезжей части с наступлением весны.

Так, в администрации заявили, что проседания на данном участке дороги носят сезонный характер, вследствие воздействия климатических факторов. Для устранения просадки необходимо выполнение комплексных инженерных изысканий. Далее — разработать проект усилия дороги с учетом обеспечения устойчивости рабочего слоя земляного полотна и отвода грунтовых и поверхностных вод. Проводиться работы будут по мере выделения финансирования, добавили в мэрии.

Напомним, что внимание на состояние дороги уфимцы обратили внимания в конце марта. В социальных сетях они сообщали о глубоких провалах и опасались, что на проезжей части из-за этого может произойти трагедия. Сравнивали проезжую часть «Салаватки» с полой препятствий и аттракционами.

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#Элина Сайфранова
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