Медики из Уфы назвали 6 самых заразных предметов в быту

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Нередко происходит так, что человек заражается инфекционным заболеванием, не покидая собственный дом. Существуют профессиональное медицинское оборудование, способное при помощи ультрафиолетового сканирования определить скопление микробов на любом предмете. Однако даже и без такого сканера можно с уверенностью сказать, что определённые предметы, которыми пользуется практически каждый человек, являются рассадником опасных микроорганизмов и болезнетворных бактерий. Памятку публикует Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы.
Детские игрушки. Вне зависимости от материала изготовления детских игрушек, будь то плюш, резина или пластик, на них скапливается множество опасных бактерий. Во время генеральной уборки при игрушки, как правило, вспоминают немногие. Специалисты подчеркивают важность правильного ухода за игрушками. Мягкие необходимо время от времени стирать или вручную, или в стиральной машине. Твердые игрушки рекомендуется мыть в воде с мылом.
Зубная щётка. Помимо того, что зубную щётку необходимо периодически менять, её также необходимо дезинфицировать. Чтобы не дать развиться вредоносным бактериям, щётку рекомендуется помещать либо в раствор перекиси водорода, либо в специально предназначенные для этого жидкости. В поездках щётку лучше держать в футляре, при этом делать этого в домашних условиях не рекомендуется — в такой среде опасные микроорганизмы будут распространяться лишь интенсивнее.
Губка для мыться посуды. Пористая структура губки для мытья посуды — это настоящий рассадник болезнетворных микроорганизмов. Многие специалисты утверждают, что такая губка провоцирует развитие сепсиса и менингита. В целях профилактики можно пропаривать губку в микроволновке, однако лучше следить за сроком её службы и менять как минимум раз в неделю.
Наличные. «Грязные деньги» — понятие, которое в буквальном смысле можно применить ко всем банкнотам. Бактерии и микробы обитают не только на купюрах, но и на монетах. Дезинфицировать деньги едва ли возможно, поэтому специалисты советуют тщательно мыть руки после каждого контакта с наличностью. Банковские карты также рекомендуется периодически дезинфицировать антисептиком либо спиртосодержащими салфетками.
Гаджеты. Владельцам смартфонов и прочей техники советуют постоянно обрабатывать гаджеты специальными салфетками либо раствором. Важно также напомнить о том, что во время разговора крайне нежелательно прислонять смартфон к лицу — это позволит бактериям беспрепятственно переместиться на кожу лица.
Косметика. Медики напоминают, что любая косметика, даже при учёте того, что ей пользуется один человек, подвержены к заражению микробами. Любая косметика, будь то помада или подводка, нуждаются в постоянном обеззараживании. Контактируя с кожным покровом, косметика способствует попаданию на него вредоносных микробов. Именно поэтому косметические средства рекомендуют обрабатывать спиртовым либо мыльным раствором. Специалисты отмечают, что это безопасно для здоровья, но губительно для большинства бактерий и микробов.