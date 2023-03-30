Медики из Уфы назвали 6 самых заразных предметов в быту

Косметика. Медики напоминают, что любая косметика, даже при учёте того, что ей пользуется один человек, подвержены к заражению микробами. Любая косметика, будь то помада или подводка, нуждаются в постоянном обеззараживании. Контактируя с кожным покровом, косметика способствует попаданию на него вредоносных микробов. Именно поэтому косметические средства рекомендуют обрабатывать спиртовым либо мыльным раствором. Специалисты отмечают, что это безопасно для здоровья, но губительно для большинства бактерий и микробов.