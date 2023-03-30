Команда «ТПП РБ» выиграла региональный чемпионат «Ночной хоккейной лиги»

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В этом сезоне команда провела множество игр как в Уфе, так и в районах республики и не допустила ни одного поражения. Серьезными соперниками стали ХК «Уфа» и «Трактор» (Чекмагуш).
Теперь команда будет бороться за призовые места на Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночной хоккейной лиги» в Сочи. Главный приз — грант Президента России Владимира Путина на строительство ледового дворца в своем регионе. За путевку в Сочи на Фестиваль НХЛ боролись любительские клубы из 64 регионов РФ.