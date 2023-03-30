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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Команда «ТПП РБ» выиграла региональный чемпионат «Ночной хоккейной лиги»

30 марта 2023, 07:13
Фото: ТПП РБ
В спортивном комплексе «Астра» состоялся финальный матч с ХК «Уфа», в котором со счетом 6:1 выиграла «ТПП РБ».

В этом сезоне команда провела множество игр как в Уфе, так и в районах республики и не допустила ни одного поражения. Серьезными соперниками стали ХК «Уфа» и «Трактор» (Чекмагуш).

Теперь команда будет бороться за призовые места на Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночной хоккейной лиги» в Сочи. Главный приз — грант Президента России Владимира Путина на строительство ледового дворца в своем регионе. За путевку в Сочи на Фестиваль НХЛ боролись любительские клубы из 64 регионов РФ.

#Андрей Королев#Общество#Спорт#Новости#Башкортостан
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