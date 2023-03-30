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Posted Сегодня, 17:27

Published Сегодня, 17:27

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

«Кельн» получил трансферный бан

30 марта 2023, 17:27
Клубу немецкой Бундеслиги «Кельну» запретили оформлять новые трансферы.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на немецкие СМИ.

Отмечается, что соответствующее решение приняло руководство ФИФА. Причиной бана стало нарушение командой правил федерации при переходе словенского нападающего Яки Кубера Поточника из «Олимпии».

Согласно данным источника, «Кельн» не сможет регистрировать новых игроков на протяжении двух ближайших трансферных окон, а также обязан выплатить «Олимпии» 54 тысячи евро.



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