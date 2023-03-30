mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

«Как из фильма ужасов»: жители Башкирии показали загнивающий детсад «Аленушка»

30 марта 2023, 09:25
Фото: mkset.ru
Жители Бирска обнародовали фото детского садика из фильма ужасов, и уже на следующий день администрация сообщила о том, что садик отремонтируют, а детей уже «расселили».

Чудеса оперативности во взаимодействии с властями увидели жители города Бирск. В одном из популярных городских сообществ города появились фото якобы из детского сада № 9 «Аленушка». Буквально тут же проблему в местном отделе образования признали. Удивительно, как детский сад в таком состоянии выстоял и обошелся без трагических инцидентов.

детский сАДдетский сАД
детский сАДдетский сАД
детский сАДдетский сАД
детский сАДдетский сАД
детский сАДдетский сАД
детский сАДдетский сАД
детский сАДдетский сАД
детский сАД
Фото: mkset.ru

Под постом, в котором 27 марта разместили жуткие фотографии детского сада, разгорелись нешуточные дебаты и прослеживались весьма интересные диалоги. В частности о том, почему родители и работники учреждения, которые видели состояние сада, не забили тревогу раньше.

Катерина И. в комментариях поинтересовалась, по какой причине сотрудники «общую жалобу не составили?»

— Соцсетей вообще нет? Могли б об этом уже писать 5-10 лет назад, многие бы поддержали репостами, лайками. Все бы подписи собрали хотя бы с родителей, там же куча народа, пускали бы, показывали, — возмутилась женщина.

Ирина Р. вступилась за сотрудников, но высказала не менее интересные предположения о том, куда смотрели контролирующие органы, которые детские сады проверяют регулярно.

— Сотрудников пугают увольнениями, наверное, в вашем городе на работу устроиться проблематично. А проверяющие организации куда смотрели? Туда же, где деньги шуршат? — предположила жительница города.

Вика С. поддержала предположение о том, что сотрудники детского сада об ужасе и гниении здания молчали не просто так.

— Все верно! Сотрудникам заткнули рты. Родителей просят не жаловаться. Оперируют тем, что якобы на собрании половина родителей согласилась детей дома оставить. Так и срок был указан два месяца! А по факту теперь этот ремонт неизвестно когда будет сделан, — заявила она.

О том, что «теперь неизвестно когда будет сделан ремонт», девушка писала вечером 28 марта. Однако на тот момент администрация района уже прокомментировала ситуацию.

Местная администрация сообщила, что в детсаду «Аленушка» точно проведут капремонт, но не так быстро — запланирован он на следующий 2024 год. Однако в управлении образования города уточнили, что, как только установится теплая погода, начнется ремонт крыши.

«Проектно-сметная документация у нас готова. Ждем погодных условий. На следующей неделе на место выедет техническая комиссия, которая проведет осмотр здания», — уточнил начальник Управления образования Бирского района Азамат Искандаров.

Сделали на странице Администрации района и важное замечание о том, что сейчас дошкольное учреждение никто из детей не посещает, а все дети распределены по дошкольным учреждениям в нормальном состоянии, где потолок не норовит упасть на голову детям.

Ирек Ш. в комментариях к записи задал очень своевременные и важные вопросы.

— Где были руководитель садика, отдел образования и ещё много руководителей, которые бьют себя в грудь, а если что-то случится — сразу в кусты? Гнать таких руководителей и больше никогда не допускать к таким должностям, а у нас как всегда отправят руководить ещё выше. Просто нет слов, это же случилось не вчера, это значит не один год протекала крыша, дуло из окон и дверей, и никому не надо, — возмутился мужчина.

Администрация Бирского района в ответ мужчине пояснила, что при обильном снеготаянии и осадках гидроизоляция не выдержала, и кровля крыши здания протекла, что привело к намоканию потолков и стен.

— Из-за этого возникла вероятность повреждения электрических сетей в учреждении. Чтобы избежать угрозы жизни и здоровью воспитанников и сотрудников, деятельность детского сада временно приостановили, — разъяснил местный глава отдела образования.

Напомним, в начале марта, а именно 9 числа в уфимской школе № 100 в столовой обрушился потолок. Происшествие стало достоянием общественности благодаря школьникам, которые выложили короткие видео с социальных сетях. При попытке прояснить ситуацию в администрации Уфы, выяснилось, что инцидент действительно был, столовая закрыта, а для детей организовано привозное питание. В день публикации прокуратура инициировала проверку, также ситуацию взял на контроль и главный следователь страны Александр Бастрыкин.

 

Читайте также:
В школе в Уфе упал потолок в столовой
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в школе № 100 в Уфе
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество#Дети
Подпишитесь
За перелеты Радия Хабирова на вертолете заплатят еще 72 млн рублей
Сегодня, 06:39
6 главных законов, которые изменят жизнь жителей Башкирии с 1 апреля 2023 года
Сегодня, 08:06
Социальный фонд сообщил неожиданную новость о выплатах на детей жителям Башкирии
Сегодня, 03:35
Работница Wildberries в Уфе заявила, что заразилась на работе смертельной болезнью
Вчера, 06:31
«Около тысячи»: глава Башкирии сделал важное заявление о мобилизованных
Вчера, 05:24
Власти Башкирии перечислили выплаты бойцам СВО от заключения контракта до возвращения
Сегодня, 03:56