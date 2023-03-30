«Как из фильма ужасов»: жители Башкирии показали загнивающий детсад «Аленушка»

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Чудеса оперативности во взаимодействии с властями увидели жители города Бирск. В одном из популярных городских сообществ города появились фото якобы из детского сада № 9 «Аленушка». Буквально тут же проблему в местном отделе образования признали. Удивительно, как детский сад в таком состоянии выстоял и обошелся без трагических инцидентов.
Под постом, в котором 27 марта разместили жуткие фотографии детского сада, разгорелись нешуточные дебаты и прослеживались весьма интересные диалоги. В частности о том, почему родители и работники учреждения, которые видели состояние сада, не забили тревогу раньше.
Катерина И. в комментариях поинтересовалась, по какой причине сотрудники «общую жалобу не составили?»
— Соцсетей вообще нет? Могли б об этом уже писать 5-10 лет назад, многие бы поддержали репостами, лайками. Все бы подписи собрали хотя бы с родителей, там же куча народа, пускали бы, показывали, — возмутилась женщина.
Ирина Р. вступилась за сотрудников, но высказала не менее интересные предположения о том, куда смотрели контролирующие органы, которые детские сады проверяют регулярно.
— Сотрудников пугают увольнениями, наверное, в вашем городе на работу устроиться проблематично. А проверяющие организации куда смотрели? Туда же, где деньги шуршат? — предположила жительница города.
Вика С. поддержала предположение о том, что сотрудники детского сада об ужасе и гниении здания молчали не просто так.
— Все верно! Сотрудникам заткнули рты. Родителей просят не жаловаться. Оперируют тем, что якобы на собрании половина родителей согласилась детей дома оставить. Так и срок был указан два месяца! А по факту теперь этот ремонт неизвестно когда будет сделан, — заявила она.
О том, что «теперь неизвестно когда будет сделан ремонт», девушка писала вечером 28 марта. Однако на тот момент администрация района уже прокомментировала ситуацию.
Местная администрация сообщила, что в детсаду «Аленушка» точно проведут капремонт, но не так быстро — запланирован он на следующий 2024 год. Однако в управлении образования города уточнили, что, как только установится теплая погода, начнется ремонт крыши.
«Проектно-сметная документация у нас готова. Ждем погодных условий. На следующей неделе на место выедет техническая комиссия, которая проведет осмотр здания», — уточнил начальник Управления образования Бирского района Азамат Искандаров.
Сделали на странице Администрации района и важное замечание о том, что сейчас дошкольное учреждение никто из детей не посещает, а все дети распределены по дошкольным учреждениям в нормальном состоянии, где потолок не норовит упасть на голову детям.
Ирек Ш. в комментариях к записи задал очень своевременные и важные вопросы.
— Где были руководитель садика, отдел образования и ещё много руководителей, которые бьют себя в грудь, а если что-то случится — сразу в кусты? Гнать таких руководителей и больше никогда не допускать к таким должностям, а у нас как всегда отправят руководить ещё выше. Просто нет слов, это же случилось не вчера, это значит не один год протекала крыша, дуло из окон и дверей, и никому не надо, — возмутился мужчина.
Администрация Бирского района в ответ мужчине пояснила, что при обильном снеготаянии и осадках гидроизоляция не выдержала, и кровля крыши здания протекла, что привело к намоканию потолков и стен.
— Из-за этого возникла вероятность повреждения электрических сетей в учреждении. Чтобы избежать угрозы жизни и здоровью воспитанников и сотрудников, деятельность детского сада временно приостановили, — разъяснил местный глава отдела образования.
Напомним, в начале марта, а именно 9 числа в уфимской школе № 100 в столовой обрушился потолок. Происшествие стало достоянием общественности благодаря школьникам, которые выложили короткие видео с социальных сетях. При попытке прояснить ситуацию в администрации Уфы, выяснилось, что инцидент действительно был, столовая закрыта, а для детей организовано привозное питание. В день публикации прокуратура инициировала проверку, также ситуацию взял на контроль и главный следователь страны Александр Бастрыкин.