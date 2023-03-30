«Как из фильма ужасов»: жители Башкирии показали загнивающий детсад «Аленушка»

Напомним, в начале марта, а именно 9 числа в уфимской школе № 100 в столовой обрушился потолок. Происшествие стало достоянием общественности благодаря школьникам, которые выложили короткие видео с социальных сетях. При попытке прояснить ситуацию в администрации Уфы, выяснилось, что инцидент действительно был, столовая закрыта, а для детей организовано привозное питание. В день публикации прокуратура инициировала проверку, также ситуацию взял на контроль и главный следователь страны Александр Бастрыкин.