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Updated Сегодня, 12:46

Иван Сухарев предложил включить программирование и управление БПЛА в школьные курсы

30 марта 2023, 12:27
Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев направил депутатский запрос на имя заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Развитие технологий задает вектор развития современному образованию, формируя у детей знания и навыки, отвечающие вызовам времени, отметил в своем обращении парламентарий.

В последние годы стали набирать популярность и стали востребованы на профессиональной основе беспилотные летательные аппараты. Они применяются не только в военно-промышленном комплексе, но и в аэрофотосъемке, патрулировании, геодезических изысканиях, мониторинге различных объектов и т. д. А в условиях проведения специальной военной операции профессия оператора беспилотных летательных аппаратов особенно актуальна, считает Иван Сухарев.

Между тем, несмотря на свою значимость, большой интерес и вовлеченность детей к современным технологиям, в настоящее время основы создания и управления беспилотных летательных аппаратов доступны для школьников лишь в качестве дополнительного образования, в рамках кружков и секций, подчеркнул парламентарий.

— Прошу Вас поручить рассмотреть целесообразность включения основ программирования, управления и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в школьный курс предмета информатики, — обратился в Правительство Российской Федерации Иван Сухарев.

Напомним, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для всех желающих.

— Данная инициатива граждан должна быть поддержана на государственном уровне, в том числе в части проведения профессионалами бесплатных курсов по военной и медицинской подготовке (курс молодого бойца), так как подобная подготовка касается не только умения «точно стрелять и накладывать жгуты», но и воспитания таких качеств характера как патриотизм, мужество и отвага, без которых победа невозможна.

#Общество#Новости#Башкортостан
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