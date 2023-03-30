Иван Сухарев предложил включить программирование и управление БПЛА в школьные курсы

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
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Updated Сегодня, 12:46
Развитие технологий задает вектор развития современному образованию, формируя у детей знания и навыки, отвечающие вызовам времени, отметил в своем обращении парламентарий.
В последние годы стали набирать популярность и стали востребованы на профессиональной основе беспилотные летательные аппараты. Они применяются не только в военно-промышленном комплексе, но и в аэрофотосъемке, патрулировании, геодезических изысканиях, мониторинге различных объектов и т. д. А в условиях проведения специальной военной операции профессия оператора беспилотных летательных аппаратов особенно актуальна, считает Иван Сухарев.
Между тем, несмотря на свою значимость, большой интерес и вовлеченность детей к современным технологиям, в настоящее время основы создания и управления беспилотных летательных аппаратов доступны для школьников лишь в качестве дополнительного образования, в рамках кружков и секций, подчеркнул парламентарий.
— Прошу Вас поручить рассмотреть целесообразность включения основ программирования, управления и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в школьный курс предмета информатики, — обратился в Правительство Российской Федерации Иван Сухарев.
Напомним, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для всех желающих.
— Данная инициатива граждан должна быть поддержана на государственном уровне, в том числе в части проведения профессионалами бесплатных курсов по военной и медицинской подготовке (курс молодого бойца), так как подобная подготовка касается не только умения «точно стрелять и накладывать жгуты», но и воспитания таких качеств характера как патриотизм, мужество и отвага, без которых победа невозможна.